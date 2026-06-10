Program, výsledky, tabuľky, skupiny - MS vo futbale 2026

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa hrajú od 11. júna do 19. júla 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Na turnaji hrá po prvýkrát v histórii až 48 tímov, ktoré sú rozdelené do 12 skupín. Postup do osemfinále si vybojujú dva najlepšie tímy z každej skupiny a osem najlepších tímov z tretieho miesta.
Obhajcom titulu je Argentína, ktorá v roku 2022 v Katare zdolala Francúzsko 4:3 po penaltovom rozstrele.
Komu sa podarí uspieť v USA, Mexiku a Kanade?
Pozrite si kompletný program, výsledky, tabuľky a skupiny MS vo futbale 2026.
Program, výsledky a rozpis zápasov - MS vo futbale 2026
MS vo futbale 2026 - program 11.6.2026
MS vo futbale 2026 - program 12.6.2026
MS vo futbale 2026 - program 13.6.2026
MS vo futbale 2026 - program 14.6.2026
14.06. 03:00
| Skupina C | Matchday 3
| Skupina D | Matchday 3
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina C | Matchday 3
14.06. 06:00
Haiti
vs.
Škótsko
Boston | Boston
| Skupina D | Matchday 3
14.06. 19:00
Austrália
vs.
Turecko
Vancouver | Vancouver
| Skupina E | Matchday 4
14.06. 22:00
Nemecko
vs.
Curaçao
Houston | Houston
| Skupina F | Matchday 4
15.06. 01:00
Holandsko
vs.
Japonsko
Dallas | Dallas
| Skupina E | Matchday 4
Pobrežie Slonoviny
vs.
Ekvádor
Philadelphia | Philadelphia
MS vo futbale 2026 - program 15.6.2026
MS vo futbale 2026 - program 16.6.2026
MS vo futbale 2026 - program 17.6.2026
17.06. 03:00
| Skupina J | Matchday 6
| Skupina J | Matchday 6
| Skupina K | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina L | Matchday 7
| Skupina J | Matchday 6
17.06. 06:00
Argentína
vs.
Alžírsko
Kansas City | Kansas City
| Skupina J | Matchday 6
17.06. 19:00
Rakúsko
vs.
Jordánsko
San Francisco | San Francisco
| Skupina K | Matchday 7
17.06. 22:00
Portugalsko
vs.
Kongo
Houston | Houston
| Skupina L | Matchday 7
18.06. 01:00
Anglicko
vs.
Chorvátsko
Dallas | Dallas
| Skupina L | Matchday 7
Ghana
vs.
Panama
Vancouver | Vancouver
MS vo futbale 2026 - program 18.6.2026
18.06. 04:00
| Skupina K | Matchday 7
| Skupina A | Matchday 8
| Skupina B | Matchday 8
| Skupina B | Matchday 8
| Skupina K | Matchday 7
18.06. 18:00
Uzbekistan
vs.
Kolumbia
Mexiko City | Mexiko City
| Skupina A | Matchday 8
18.06. 21:00
Česko
vs.
Južná Afrika
Atlanta | Atlanta
| Skupina B | Matchday 8
19.06. 00:00
Švajčiarsko
vs.
Bosna a Hercegovina
Los Angeles | Los Angeles
| Skupina B | Matchday 8
Kanada
vs.
Katar
Vancouver | Vancouver
MS vo futbale 2026 - program 19.6.2026
MS vo futbale 2026 - program 20.6.2026
20.06. 03:00
| Skupina C | Matchday 9
| Skupina D | Matchday 9
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina C | Matchday 9
20.06. 05:00
Brazília
vs.
Haiti
Philadelphia | Philadelphia
| Skupina D | Matchday 9
20.06. 19:00
Turecko
vs.
Paraguaj
San Francisco | San Francisco
| Skupina F | Matchday 10
20.06. 22:00
Holandsko
vs.
Švédsko
Houston | Houston
| Skupina E | Matchday 10
21.06. 02:00
Nemecko
vs.
Pobrežie Slonoviny
Toronto | Toronto
| Skupina E | Matchday 10
Ekvádor
vs.
Curaçao
Kansas City | Kansas City
MS vo futbale 2026 - program 21.6.2026
21.06. 02:00
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina E | Matchday 10
21.06. 06:00
Ekvádor
vs.
Curaçao
Kansas City | Kansas City
| Skupina F | Matchday 10
21.06. 18:00
Tunisko
vs.
Japonsko
Monterrey | Monterrey
| Skupina H | Matchday 11
21.06. 21:00
Španielsko
vs.
Saudská Arábia
Atlanta | Atlanta
| Skupina G | Matchday 11
22.06. 00:00
Belgicko
vs.
Irán
Los Angeles | Los Angeles
| Skupina H | Matchday 11
Uruguaj
vs.
Kapverdy
Miami | Miami
MS vo futbale 2026 - program 22.6.2026
22.06. 03:00
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina J | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina G | Matchday 11
22.06. 19:00
Nový Zéland
vs.
Egypt
Vancouver | Vancouver
| Skupina J | Matchday 12
22.06. 23:00
Argentína
vs.
Rakúsko
Dallas | Dallas
| Skupina I | Matchday 12
23.06. 02:00
Francúzsko
vs.
Irak
Philadelphia | Philadelphia
| Skupina I | Matchday 12
Nórsko
vs.
Senegal
New York | New York
MS vo futbale 2026 - program 23.6.2026
23.06. 02:00
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina J | Matchday 12
| Skupina K | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina L | Matchday 13
| Skupina I | Matchday 12
23.06. 05:00
Nórsko
vs.
Senegal
New York | New York
| Skupina J | Matchday 12
23.06. 19:00
Jordánsko
vs.
Alžírsko
San Francisco | San Francisco
| Skupina K | Matchday 13
23.06. 22:00
Portugalsko
vs.
Uzbekistan
Houston | Houston
| Skupina L | Matchday 13
24.06. 01:00
Anglicko
vs.
Ghana
Boston | Boston
| Skupina L | Matchday 13
Panama
vs.
Chorvátsko
Toronto | Toronto
MS vo futbale 2026 - program 24.6.2026
24.06. 04:00
| Skupina K | Matchday 13
| Skupina B | Matchday 14
| Skupina B | Matchday 14
| Skupina C | Matchday 14
| Skupina C | Matchday 14
| Skupina K | Matchday 13
24.06. 21:00
Kolumbia
vs.
Kongo
Guadalajara | Guadalajara
| Skupina B | Matchday 14
24.06. 21:00
Bosna a Hercegovina
vs.
Katar
Seattle | Seattle
| Skupina B | Matchday 14
25.06. 00:00
Švajčiarsko
vs.
Kanada
Vancouver | Vancouver
| Skupina C | Matchday 14
25.06. 00:00
Maroko
vs.
Haiti
Atlanta | Atlanta
| Skupina C | Matchday 14
Škótsko
vs.
Brazília
Miami | Miami
MS vo futbale 2026 - program 25.6.2026
25.06. 03:00
| Skupina A | Matchday 14
| Skupina A | Matchday 14
| Skupina E | Matchday 15
| Skupina E | Matchday 15
| Skupina F | Matchday 15
| Skupina F | Matchday 15
| Skupina A | Matchday 14
25.06. 03:00
Česko
vs.
Mexiko
Mexiko City | Mexiko City
| Skupina A | Matchday 14
25.06. 22:00
Južná Afrika
vs.
Južná Kórea
Monterrey | Monterrey
| Skupina E | Matchday 15
25.06. 22:00
Ekvádor
vs.
Nemecko
New York | New York
| Skupina E | Matchday 15
26.06. 01:00
Curaçao
vs.
Pobrežie Slonoviny
Philadelphia | Philadelphia
| Skupina F | Matchday 15
26.06. 01:00
Tunisko
vs.
Holandsko
Kansas City | Kansas City
| Skupina F | Matchday 15
Japonsko
vs.
Švédsko
Dallas | Dallas
MS vo futbale 2026 - program 26.6.2026
26.06. 04:00
| Skupina D | Matchday 15
| Skupina D | Matchday 15
| Skupina I | Matchday 16
| Skupina I | Matchday 16
| Skupina H | Matchday 16
| Skupina H | Matchday 16
| Skupina D | Matchday 15
26.06. 04:00
Paraguaj
vs.
Austrália
San Francisco | San Francisco
| Skupina D | Matchday 15
26.06. 21:00
Turecko
vs.
USA
Los Angeles | Los Angeles
| Skupina I | Matchday 16
26.06. 21:00
Nórsko
vs.
Francúzsko
Boston | Boston
| Skupina I | Matchday 16
27.06. 02:00
Senegal
vs.
Irak
Toronto | Toronto
| Skupina H | Matchday 16
27.06. 02:00
Kapverdy
vs.
Saudská Arábia
Houston | Houston
| Skupina H | Matchday 16
Uruguaj
vs.
Španielsko
Guadalajara | Guadalajara
MS vo futbale 2026 - program 27.6.2026
27.06. 02:00
| Skupina H | Matchday 16
| Skupina H | Matchday 16
| Skupina G | Matchday 16
| Skupina G | Matchday 16
| Skupina L | Matchday 17
| Skupina L | Matchday 17
| Skupina K | Matchday 17
| Skupina K | Matchday 17
| Skupina H | Matchday 16
27.06. 02:00
Kapverdy
vs.
Saudská Arábia
Houston | Houston
| Skupina H | Matchday 16
27.06. 05:00
Uruguaj
vs.
Španielsko
Guadalajara | Guadalajara
| Skupina G | Matchday 16
27.06. 05:00
Egypt
vs.
Irán
Seattle | Seattle
| Skupina G | Matchday 16
27.06. 23:00
Nový Zéland
vs.
Belgicko
Vancouver | Vancouver
| Skupina L | Matchday 17
27.06. 23:00
Chorvátsko
vs.
Ghana
Philadelphia | Philadelphia
| Skupina L | Matchday 17
28.06. 01:30
Panama
vs.
Anglicko
New York | New York
| Skupina K | Matchday 17
28.06. 01:30
Kolumbia
vs.
Portugalsko
Miami | Miami
| Skupina K | Matchday 17
Kongo
vs.
Uzbekistan
Atlanta | Atlanta
MS vo futbale 2026 - program 28.6.2026
Tabuľky a skupiny - MS vo futbale 2026
TABUĽKA SKUPINY A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY C
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY D
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY F
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY G
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY H
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY I
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY K
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
TABUĽKA SKUPINY L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body