    Ghana
    Ghana
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina L
    Vancouver
    01:00
    Panama
    Panama
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Ghana - Panama na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

    Ghana - Panama: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Ghana - Panama: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|17. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny L na MS vo futbale 2026: Ghana - Panama.

    Ghana a Panama dnes hrajú zápas v skupine L na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Ghana - Panama na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina L 2025/2026
    18.06.2026 o 01:00
    1. kolo
    Ghana
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Panama
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

    Tabuľka skupiny L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
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    dnes 21:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo reaguje počas zápasu základnej skupiny K Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Kongom.
    Portugalsko zaváhalo v úvodnom zápase MS. K triumfu mu nepomohol ani rýchly gól
    dnes 21:00
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