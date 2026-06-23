    Kolumbia
    Kolumbia
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina K
    Guadalajara
    04:00
    DR Kongo
    DR Kongo
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Kolumbia - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)

    Kolumbia - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Kolumbia - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|23. jún 2026 o 20:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny K na MS vo futbale 2026: Kolumbia - DR Kongo.

    Kolumbia a DR Kongo dnes hrajú zápas v skupine K na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kolumbia - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina K 2025/2026
    24.06.2026 o 04:00
    2. kolo
    Kolumbia
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    DR Kongo
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00. Dnes ráno budeme sledovať zápas z MS vo futbale medzi Kolumbiou a DR Kongo. Kolumbia zčala turnaj zápasom proti nováčikovi z Uzbekistanu. V pomerne vyrovnanom zápase dokázala Kolumbia zobrať všetky tri body po víťazstve 3:1. Kongo začalo turnaj proti veľkému favoritovi z Portugalska. Po výbonom výkone dokázalo remizovať 1:1.Kongo chce aj dnes zaskočiť favorizovanú Kolumbiu. Uvidíme ako to dnes dopadne. Úvodný výkop je naplánovaný 04:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Tabuľka skupiny K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    5 - 0
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielsky hráč Mikel Oyarzabal oslavuje.
    Španielsky hráč Mikel Oyarzabal oslavuje.
    Hrá aj cez bolesť, proti Saudom bol hrdina. Každý má niečo, čo ho trápi, povedal
    dnes 20:48
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielsky hráč Mikel Oyarzabal oslavuje.
    Španielsky hráč Mikel Oyarzabal oslavuje.
    Hrá aj cez bolesť, proti Saudom bol hrdina. Každý má niečo, čo ho trápi, povedal
    dnes 20:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Kolumbia - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)