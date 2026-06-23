ONLINE: Kolumbia - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)

Kolumbia a DR Kongo dnes hrajú zápas v skupine K na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Kolumbia - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina K 2025/2026
24.06.2026 o 04:00
2. kolo
Kolumbia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
DR Kongo
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00. Dnes ráno budeme sledovať zápas z MS vo futbale medzi Kolumbiou a DR Kongo. Kolumbia zčala turnaj zápasom proti nováčikovi z Uzbekistanu. V pomerne vyrovnanom zápase dokázala Kolumbia zobrať všetky tri body po víťazstve 3:1. Kongo začalo turnaj proti veľkému favoritovi z Portugalska. Po výbonom výkone dokázalo remizovať 1:1.Kongo chce aj dnes zaskočiť favorizovanú Kolumbiu. Uvidíme ako to dnes dopadne. Úvodný výkop je naplánovaný 04:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Tabuľka skupiny K
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body