Informácie o MS vo futbale 2026: Skupiny, zostavy, program, štadióny

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa hrajú v USA, Mexiku a Kanade. od 11. júna do 19. júla. Ide o 23. svetový šampionát.
Absentovať na šampionáte bude slovenská reprezentácia, ktorá v semifinále baráže prehrala s tímom Kosova 3:4.
Svetový šampionát sa organizuje každé štyri roky a obhajcom titulu z roku 2022 je Argentína, ktorá vo finále zdolala Francúzsko 4:3 po penaltovom rozstrele. Bronz získalo Chorvátsko.
Pozrite si skupiny, program zápasov, štadióny či nominácie jednotlivých tímov na jednom mieste.
Skupiny MS vo futbale 2026
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
Skupina E
Skupina F
Skupina G
Skupina H
Skupina I
Skupina J
Skupina K
Skupina L
Program zápasov na MS vo futbale 2026
Skupinová fáza sa hrá od 11. do 27. júna. Play-off je na programe od 28. júna do 19. júla.
Formát MS vo futbale 2026
Žreb rozdelil 48 účastníkov do 12 skupín po štyroch. Prví dvaja z každej skupiny a osem najlepších z tretích miest postúpia do vyraďovacej fázy.
Tá sa začne tentoraz už od šestnásťfinále (32 tímov) a bude pokračovať až do posledného zápasu o titul.
Štadióny na MS vo futbale 2026
Celkovo 104 zápasov sa odohrá na 16 štadiónoch:
- BC Place Vancouver - kapacita 48 821
- Toronto Stadium - kapacita 44 315
- Mexico City Stadium - kapacita 72 766
- Guadalajara Stadium - kapacita 44 330
- Monterrey Stadium - kapacita 50 113
- Atlanta Stadium - kapacita 67 382
- Boston Stadium - kapacita 63 815
- Dallas Stadium - kapacita 70 122
- Houston Stadium - kapacita 68 311
- Kansas City Stadium - kapacita 67 513
- Los Angeles Stadium - kapacita 69 650
- Miami Stadium - kapacita 64 091
- New York New Jersey Stadium - kapacita 78 576
- Philadelphia Stadium - kapacita 65 827
- San Francisco Bay Area Stadium - kapacita 69 391
- Seattle Stadium - kapacita 65 123
Tituly MS vo futbale
- Brazília - 5
- Nemecko - 4
- Taliansko - 4
- Argentína - 3
- Francúzsko - 2
- Uruguaj - 2
- Anglicko - 1
- Španielsko - 1
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Sportnet.sk vysiela každý zápas MS vo futbale 2026 naživo ako online prenos. Okrem prenosov tu nájdete reakcie, rozhovory, analýzy, fotogalérie aj videočlánky.
Pozrite si aj program, tabuľky a skupiny, výsledky z MS vo futbale 2026.
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