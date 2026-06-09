    Informácie o MS vo futbale 2026: Skupiny, zostavy, program, štadióny

    MS vo futbale 2026 - skupiny, zostavy, program, štadióny.
    MS vo futbale 2026 - skupiny, zostavy, program, štadióny. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|9. jún 2026 o 07:00
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    Pozrite si všetko dôležité o MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 sa hrajú v USA, Mexiku a Kanade. od 11. júna do 19. júla. Ide o 23. svetový šampionát.

    Absentovať na šampionáte bude slovenská reprezentácia, ktorá v semifinále baráže prehrala s tímom Kosova 3:4.

    Svetový šampionát sa organizuje každé štyri roky a obhajcom titulu z roku 2022 je Argentína, ktorá vo finále zdolala Francúzsko 4:3 po penaltovom rozstrele. Bronz získalo Chorvátsko.

    Pozrite si skupiny, program zápasov, štadióny či nominácie jednotlivých tímov na jednom mieste.

    Skupiny MS vo futbale 2026

    Skupina A

    Skupina B

    Skupina C

    Skupina D

    Skupina E

    Skupina F

    Skupina G

    Skupina H

    Skupina I

    Skupina J

    Skupina K

    Skupina L

    Program zápasov na MS vo futbale 2026

    Skupinová fáza sa hrá od 11. do 27. júna. Play-off je na programe od 28. júna do 19. júla.

    Kompletný program MS vo futbale 2026

    Hrací plán MS vo futbale 2026.pdf

    Formát MS vo futbale 2026

    Žreb rozdelil 48 účastníkov do 12 skupín po štyroch. Prví dvaja z každej skupiny a osem najlepších z tretích miest postúpia do vyraďovacej fázy.

    Tá sa začne tentoraz už od šestnásťfinále (32 tímov) a bude pokračovať až do posledného zápasu o titul.

    Štadióny na MS vo futbale 2026

    Celkovo 104 zápasov sa odohrá na 16 štadiónoch:

    • BC Place Vancouver - kapacita 48 821
    • Toronto Stadium - kapacita 44 315
    • Mexico City Stadium - kapacita 72 766
    • Guadalajara Stadium - kapacita 44 330
    • Monterrey Stadium - kapacita 50 113
    • Atlanta Stadium - kapacita 67 382
    • Boston Stadium - kapacita 63 815
    • Dallas Stadium - kapacita 70 122
    • Houston Stadium - kapacita 68 311
    • Kansas City Stadium - kapacita 67 513
    • Los Angeles Stadium - kapacita 69 650
    • Miami Stadium - kapacita 64 091
    • New York New Jersey Stadium - kapacita 78 576
    • Philadelphia Stadium - kapacita 65 827
    • San Francisco Bay Area Stadium - kapacita 69 391
    • Seattle Stadium - kapacita 65 123

    Predstavenie štadiónov - 1. časť 2. časť 3. časť (doplníme)

    Tituly MS vo futbale

    • Brazília - 5
    • Nemecko - 4
    • Taliansko - 4
    • Argentína - 3
    • Francúzsko - 2
    • Uruguaj - 2
    • Anglicko - 1
    • Španielsko - 1

    Medailová bilancia

    Čo nájdete na Sportnete

    Sportnet.sk vysiela každý zápas MS vo futbale 2026 naživo ako online prenos. Okrem prenosov tu nájdete reakcie, rozhovory, analýzy, fotogalérie aj videočlánky.

    Pozrite si aj program, tabuľky a skupiny, výsledky z MS vo futbale 2026.

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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