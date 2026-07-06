ONLINE: USA - Belgicko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

USA a Belgicko dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: USA - Belgicko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
07.07.2026 o 02:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Belgicko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále