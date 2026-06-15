ONLINE: Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)

Belgicko a Egypt dnes hrajú zápas v skupine G na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina G 2025/2026
15.06.2026 o 21:00
1. kolo
Belgicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Egypt
Prenos
Egypt
Africký zástupca sa v príprave predstavil na úvod proti Saudskej Arábii, ktorú zdolal presvedčivo 4:0. Následne so Španielskom remizoval 0:0, pričom Rusko zdolal 1:0. Na záver si Egypt zmeral sily aj s Brazíliou, ktorej podľahol tesne 1:2.
Africký zástupca sa v príprave predstavil na úvod proti Saudskej Arábii, ktorú zdolal presvedčivo 4:0. Následne so Španielskom remizoval 0:0, pričom Rusko zdolal 1:0. Na záver si Egypt zmeral sily aj s Brazíliou, ktorej podľahol tesne 1:2.
Belgicko
Európsky zástupca ťahá sériu bez porážky, keď prešiel kvalifikáciu bez prehry, vrátane prípravy. V nej sa Belgičania stretli s USA (5:2), Mexikom (1:1), v závere aj s Chorvátskom (2:0) či Tuniskom (5:0).
Európsky zástupca ťahá sériu bez porážky, keď prešiel kvalifikáciu bez prehry, vrátane prípravy. V nej sa Belgičania stretli s USA (5:2), Mexikom (1:1), v závere aj s Chorvátskom (2:0) či Tuniskom (5:0).
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny G stretne Belgicko a Egypt.
Pôjde o piate vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, pričom sa naposledy spolu stretli v roku 2022, keď zvíťazil Egypt 2:1. K úplné prvému stretnutiu by sme sa dostali v roku 1999. V rámci zápasu na majstrovstvách sveta však pôjde o prvú vzájomnú komfrontáciu.
Pôjde o piate vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, pričom sa naposledy spolu stretli v roku 2022, keď zvíťazil Egypt 2:1. K úplné prvému stretnutiu by sme sa dostali v roku 1999. V rámci zápasu na majstrovstvách sveta však pôjde o prvú vzájomnú komfrontáciu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny G
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body