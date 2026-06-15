    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina G
    Seattle
    21:00
    Egypt
    Egypt
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)

    Belgicko - Egypt: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Belgicko - Egypt: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|15. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny G na MS vo futbale 2026: Belgicko - Egypt.

    Belgicko a Egypt dnes hrajú zápas v skupine G na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina G 2025/2026
    15.06.2026 o 21:00
    1. kolo
    Belgicko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Egypt
    Prenos
    Egypt

    Africký zástupca sa v príprave predstavil na úvod proti Saudskej Arábii, ktorú zdolal presvedčivo 4:0. Následne so Španielskom remizoval 0:0, pričom Rusko zdolal 1:0. Na záver si Egypt zmeral sily aj s Brazíliou, ktorej podľahol tesne 1:2.
    Belgicko

    Európsky zástupca ťahá sériu bez porážky, keď prešiel kvalifikáciu bez prehry, vrátane prípravy. V nej sa Belgičania stretli s USA (5:2), Mexikom (1:1), v závere aj s Chorvátskom (2:0) či Tuniskom (5:0).
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny G stretne Belgicko a Egypt.

    Pôjde o piate vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín, pričom sa naposledy spolu stretli v roku 2022, keď zvíťazil Egypt 2:1. K úplné prvému stretnutiu by sme sa dostali v roku 1999. V rámci zápasu na majstrovstvách sveta však pôjde o prvú vzájomnú komfrontáciu.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Spain's Fabian Ruiz passes the ball in front of Cabo Verde's Jamiro Monteiro during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Spain's Fabian Ruiz passes the ball in front of Cabo Verde's Jamiro Monteiro during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    dnes 18:19
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Spain's Fabian Ruiz passes the ball in front of Cabo Verde's Jamiro Monteiro during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Spain's Fabian Ruiz passes the ball in front of Cabo Verde's Jamiro Monteiro during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    dnes 18:19
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