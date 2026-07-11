ONLINE: Nórsko - Anglicko, štvrťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Nórsko a Anglicko dnes hrajú zápas štvrťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
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ONLINE PRENOS: Nórsko - Anglicko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Štvrťfinále 2025/2026
11.07.2026 o 23:00
Nórsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Anglicko
Prehľad
Rozhodca: Turpin – Danos, Pages.
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo štvrťfinále majstrovstiev sveta medzi Nórskom a Anglickom.
Nórsko plní na šampionáte úlohu čierneho koňa turnaja a tento fakt podčiarkli vyradením Brazílie v osemfinále. Teraz si Haalandova ekipa brúsi zuby na Angličanov a na postup do historického semifinále.
Anglicko dokázalo v osemfinále zdolať Mexiko v ich svätostánku na Aztéckom štadióne napriek tomu, že prakticky celý druhý polčas hrali o jedného hráča menej. To dodalo zverencom Thomasa Tuchela motiváciu, ktorá ich môže preniesť nielen cez Nórsko, ale aj k titulu.
Nórsko plní na šampionáte úlohu čierneho koňa turnaja a tento fakt podčiarkli vyradením Brazílie v osemfinále. Teraz si Haalandova ekipa brúsi zuby na Angličanov a na postup do historického semifinále.
Anglicko dokázalo v osemfinále zdolať Mexiko v ich svätostánku na Aztéckom štadióne napriek tomu, že prakticky celý druhý polčas hrali o jedného hráča menej. To dodalo zverencom Thomasa Tuchela motiváciu, ktorá ich môže preniesť nielen cez Nórsko, ale aj k titulu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
09.07. 22:00
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
10.07. 21:00
Francúzsko
2 - 0
Maroko
Boston | Boston
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
11.07. 23:00
Španielsko
2 - 1
Belgicko
Los Angeles | Los Angeles
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
12.07. 03:00
Nórsko
vs.
Anglicko
Miami | Miami
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
Argentína
vs.
Švajčiarsko
Kansas City | Kansas City
Pavúk MS vo futbale 2026
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