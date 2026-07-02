    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Vancouver
    05:00
    Alžírsko
    Alžírsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Švajčiarsko - Alžírsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Švajčiarsko - Alžírsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Švajčiarsko - Alžírsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|2. júl 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Švajčiarsko - Alžírsko.

    Švajčiarsko a Alžírsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    03.07.2026 o 05:00
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Alžírsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    03.07. 01:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    03.07. 05:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Sidny Lopes Cabral (13)
    Sidny Lopes Cabral (13)
    Futbalová kauza s rasistickým podtextom. Obranca Kapverd prehovoril pred duelom s Argentínou
    dnes 20:41
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Švajčiarsko - Alžírsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE