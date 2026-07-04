ONLINE: Kanada - Maroko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Kanada a Maroko dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Kanada - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
04.07.2026 o 19:00
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Maroko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu osemfinále MS vo futbale, v ktorom sa stretnú Kanada a Maroko. Úvodný výkop je naplánovaný na 19:00.
Kanada postupovala zo základnej skupiny z druhého miesta, v šestnásťfinále potom vyradila Južnú Afriku, ktorú zdolala 1:0 gólom Eustaquia z nadstaveného času druhého polčasu.
Maroko skončilo v základnej skupine taktiež druhé – za prvou Brazíliou, s ktorou remizovalo 1:1. Maročania narazili následne na Holanďanov. Do predĺženia poslal zápas Diop, ktorý skóroval v nadstavenom čase druhého polčasu, Maročania potom boli úspešnejší v penaltovom rozstrele, ktorý vyhrali 3:2.
Kanada postupovala zo základnej skupiny z druhého miesta, v šestnásťfinále potom vyradila Južnú Afriku, ktorú zdolala 1:0 gólom Eustaquia z nadstaveného času druhého polčasu.
Maroko skončilo v základnej skupine taktiež druhé – za prvou Brazíliou, s ktorou remizovalo 1:1. Maročania narazili následne na Holanďanov. Do predĺženia poslal zápas Diop, ktorý skóroval v nadstavenom čase druhého polčasu, Maročania potom boli úspešnejší v penaltovom rozstrele, ktorý vyhrali 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále