ONLINE: USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

USA a Paraguaj dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
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ONLINE PRENOS: USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
13.06.2026 o 03:00
1. kolo
USA
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Paraguaj
Prenos
Paraguaj
Juhoamerický zástupca absolvoval prípravu tento rok iba s troma súpermi, keď sa najskôr v závere marca stretol s Gréckom (1:0) a Marokom (1:2). Posledný duel odohral tesne pred svetovým šampionátom, keď zdolal Nikaraguu 4:0.
Juhoamerický zástupca absolvoval prípravu tento rok iba s troma súpermi, keď sa najskôr v závere marca stretol s Gréckom (1:0) a Marokom (1:2). Posledný duel odohral tesne pred svetovým šampionátom, keď zdolal Nikaraguu 4:0.
USA
Jeden z domácich hostiteľov odohral pred svetovým šampionátom štyri prípravné zápasy. Zatiaľ čo na prelome marca a apríla nestačili na Belgicko (2:5) a Portugalsko (0:2), v posledných týždňoch zdolal Senegal (3:2) a zaznamenal tesnú prehru s Nemeckom (1:2).
Jeden z domácich hostiteľov odohral pred svetovým šampionátom štyri prípravné zápasy. Zatiaľ čo na prelome marca a apríla nestačili na Belgicko (2:5) a Portugalsko (0:2), v posledných týždňoch zdolal Senegal (3:2) a zaznamenal tesnú prehru s Nemeckom (1:2).
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny D stretne USA a Paraguaj.
Pôjde o ôsme vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín. Zatiaľ čo sa prvýkrát spolu stretli v roku 1930, naposledy to bolo v novembri minulého roka v rámci prípravného zápasu. Pozitívnejšou bilanciou sa môžu pochváliť Američania, ktorí zvládli päť zápasov. Okrem prvých dvoch ovládli aj posledné tri. Naopak Paraguaj zvíťazil vo zvyšných dvoch prípadoch v roku 2007 a 2011.
Pôjde o ôsme vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín. Zatiaľ čo sa prvýkrát spolu stretli v roku 1930, naposledy to bolo v novembri minulého roka v rámci prípravného zápasu. Pozitívnejšou bilanciou sa môžu pochváliť Američania, ktorí zvládli päť zápasov. Okrem prvých dvoch ovládli aj posledné tri. Naopak Paraguaj zvíťazil vo zvyšných dvoch prípadoch v roku 2007 a 2011.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.
Tabuľka skupiny D
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body