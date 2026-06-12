    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    13.06.2026, Skupina D
    Los Angeles
    03:00
    Paraguaj
    Paraguaj
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

    USA - Paraguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    USA - Paraguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|12. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny D na MS vo futbale 2026: USA - Paraguaj.

    USA a Paraguaj dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
    13.06.2026 o 03:00
    1. kolo
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Paraguaj
    Prenos
    Paraguaj

    Juhoamerický zástupca absolvoval prípravu tento rok iba s troma súpermi, keď sa najskôr v závere marca stretol s Gréckom (1:0) a Marokom (1:2). Posledný duel odohral tesne pred svetovým šampionátom, keď zdolal Nikaraguu 4:0.
    USA

    Jeden z domácich hostiteľov odohral pred svetovým šampionátom štyri prípravné zápasy. Zatiaľ čo na prelome marca a apríla nestačili na Belgicko (2:5) a Portugalsko (0:2), v posledných týždňoch zdolal Senegal (3:2) a zaznamenal tesnú prehru s Nemeckom (1:2).
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny D stretne USA a Paraguaj.

    Pôjde o ôsme vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín. Zatiaľ čo sa prvýkrát spolu stretli v roku 1930, naposledy to bolo v novembri minulého roka v rámci prípravného zápasu. Pozitívnejšou bilanciou sa môžu pochváliť Američania, ktorí zvládli päť zápasov. Okrem prvých dvoch ovládli aj posledné tri. Naopak Paraguaj zvíťazil vo zvyšných dvoch prípadoch v roku 2007 a 2011.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AustráliaAustráliaAUS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ParaguajParaguajPAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TureckoTureckoTUR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program MS vo futbale 2026

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles
    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York

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    MS vo futbale 2026

    Prezident FIFA Gianni Infantino.
    Prezident FIFA Gianni Infantino.
    Infantino si zavtipkoval na úkor Talianska: Možno sa kvalifikuje pri 64 alebo 208 tímoch
    dnes 21:59
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