    Jordánsko
    Jordánsko
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Skupina J
    Dallas
    04:00
    Argentína
    Argentína
    PrehľadOnline prenosMessi

    ONLINE: Jordánsko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)

    Jordánsko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Jordánsko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|27. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny J na MS vo futbale 2026: Jordánsko - Argentína.

    Jordánsko a Argentína dnes hrajú zápas v skupine J na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Jordánsko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina J 2025/2026
    28.06.2026 o 04:00
    3. kolo
    Jordánsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Argentína
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    2
    2
    0
    0
    5:0
    6
    V
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    3
    AlžírskoAlžírskoALG
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    JordánskoJordánskoJOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

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