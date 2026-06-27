ONLINE: Jordánsko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)

Jordánsko a Argentína dnes hrajú zápas v skupine J na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Jordánsko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina J 2025/2026
28.06.2026 o 04:00
3. kolo
Jordánsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Argentína
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
Tabuľka skupiny J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body