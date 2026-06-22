ONLINE: Francúzsko - Irak na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

Francúzsko a Irak dnes hrajú zápas v skupine I na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Francúzsko - Irak na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina I 2025/2026
22.06.2026 o 23:00
2. kolo
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Irak
Prenos
Francúzsko má za sebou úspešný štart do turnaja, keď si poradilo so Senegalom 3:1. Triumf sa ale nerodil ľahko, keď prvý gól prišiel až po hodine hry. Následne sa hosťom podarilo znížiť krátko pred koncom, hneď na to ale odpovedal Kylian Mbappé fantastickým gólom spoza šestnástky. Naopak Irak nestačil v prvom zápase na Nórsko 1:4.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 2. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Francúzsko a Irak. Zápas sa začne o 23:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.
Tabuľka skupiny I
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body