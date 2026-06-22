    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina I
    Philadelphia
    23:00
    Irak
    Irak
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Francúzsko - Irak na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

    Francúzsko - Irak: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Francúzsko - Irak: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|22. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny I na MS vo futbale 2026: Francúzsko - Irak.

    Francúzsko a Irak dnes hrajú zápas v skupine I na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Francúzsko - Irak na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina I 2025/2026
    22.06.2026 o 23:00
    2. kolo
    Francúzsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Irak
    Prenos
    Francúzsko má za sebou úspešný štart do turnaja, keď si poradilo so Senegalom 3:1. Triumf sa ale nerodil ľahko, keď prvý gól prišiel až po hodine hry. Následne sa hosťom podarilo znížiť krátko pred koncom, hneď na to ale odpovedal Kylian Mbappé fantastickým gólom spoza šestnástky. Naopak Irak nestačil v prvom zápase na Nórsko 1:4.
    Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 2. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Francúzsko a Irak. Zápas sa začne o 23:00.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.

    Tabuľka skupiny I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NórskoNórskoNOR
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    2 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco

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    dnes 21:02
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Argentíny oslavujú na konci prvého polčasu zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Hráči Argentíny oslavujú na konci prvého polčasu zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Argentína stále neinkasovala a zaistila si postup na MS. Opäť žiaril kapitán Messi
    dnes 21:02
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