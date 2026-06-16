ONLINE: Rakúsko - Jordánsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)

ONLINE PRENOS: Rakúsko - Jordánsko na MS vo futbale 2026 LIVE

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 06:00. Dnes ráno budeme sledovať druhý zápas skupiny J medzi Rakúskom a Jordánskom. V skupine sa nachádzajú ešte obhajcovia titulu z Argentíny a mužstvo Alžírska. Úvodný výkop je naplánovaný na 06:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať. Nominácia Rakúska na MS 2026. Brankári: Patrick Pentz (Bröndby IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň) Obrancovia: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Brémy), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz), Stefan Posch (FSV Mainz), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Michael Svoboda (FC Benátky) Stredopoliari: Christoph Baumgartner (RB Lipsko), CarneyChukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Mníchov), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Lipsko), Romano Schmid (Werder Brémy), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Lipsko), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) Útočníci: Marko Arnautovič (Crvena Zvezda Belehrad), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Saša Kalajdžič (LASK Linz) Nominácia Jordánska na MS 2026. Brankári: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein), Abdullah Al Fakhouri (Al-Wehdat), Nour Bani Attiah (Al-Jazeera Amman) Obrancovia: Mohammad Abu Hashish (Al-Karma), Mohammed Abu Al-Nadi (Selangor), Yazan Al-Arab (FC Soul), Saad Al-Rousan (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly Amman), Abdullah Nasib (Al-Zawraa), Saleem Obaid (Al-Hussein) Stredopoliari: Hussam Abu Dahab (Moghayer Al Sarhan), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Mohammed Al-Daoud (Al-Wehdat), Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Nour Al-Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Ibrahim Saadeh (Al-Karma) Útočníci: Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ali Olwan (Al-Salliya), Ibrahim Sabra (Lokomotiv Záhreb), Mousa Al-Tamari (Stade Rennais), Shararh (Raja Casablanca)

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 06:00. Dnes ráno budeme sledovať druhý zápas skupiny J medzi Rakúskom a Jordánskom. V skupine sa nachádzajú ešte obhajcovia titulu z Argentíny a mužstvo Alžírska. Úvodný výkop je naplánovaný na 06:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať. Nominácia Rakúska na MS 2026. Brankári: Patrick Pentz (Bröndby IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň) Obrancovia: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Brémy), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz), Stefan Posch (FSV Mainz), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Michael Svoboda (FC Benátky) Stredopoliari: Christoph Baumgartner (RB Lipsko), CarneyChukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Mníchov), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Lipsko), Romano Schmid (Werder Brémy), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Lipsko), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) Útočníci: Marko Arnautovič (Crvena Zvezda Belehrad), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Saša Kalajdžič (LASK Linz) Nominácia Jordánska na MS 2026. Brankári: Yazeed Abu Laila (Al-Hussein), Abdullah Al Fakhouri (Al-Wehdat), Nour Bani Attiah (Al-Jazeera Amman) Obrancovia: Mohammad Abu Hashish (Al-Karma), Mohammed Abu Al-Nadi (Selangor), Yazan Al-Arab (FC Soul), Saad Al-Rousan (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly Amman), Abdullah Nasib (Al-Zawraa), Saleem Obaid (Al-Hussein) Stredopoliari: Hussam Abu Dahab (Moghayer Al Sarhan), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Mohammed Al-Daoud (Al-Wehdat), Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Nour Al-Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Ibrahim Saadeh (Al-Karma) Útočníci: Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ali Olwan (Al-Salliya), Ibrahim Sabra (Lokomotiv Záhreb), Mousa Al-Tamari (Stade Rennais), Shararh (Raja Casablanca)

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Tabuľka skupiny J

Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body