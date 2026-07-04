    Paraguaj
    Paraguaj
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Philadelphia
    23:00
    Francúzsko
    Francúzsko
    PrehľadPreviewVysoké teplotyOnline prenos

    ONLINE: Paraguaj - Francúzsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Paraguaj - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Paraguaj - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|4. júl 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z osemfinále na MS vo futbale 2026: Paraguaj - Francúzsko.

    Paraguaj a Francúzsko dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Paraguaj - Francúzsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
    04.07.2026 o 23:00
    Paraguaj
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Francúzsko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu osemfinále MS vo futbale, v ktorom sa stretnú Paraguaj a Francúzsko. Úvodný výkop je naplánovaný na 23:00.

    Paraguaj postupoval zo základnej skupiny z tretieho miesta (za USA a Austráliou), v šestnásťfinále potom vyradil favorizované Nemecko po penaltovom rozstrele. Rozhodujúcu penaltu premenil v šiestej sérii Canale.

    Francúzi vyhrali základnú skupinu, zaznamenali v nej tri víťazstvá a mali skóre 10:2. Následne si bez väčších problémov poradili so Švédmi, ktorých zdolali 3:0. Dva góly strelil Mbappé, jeden pridal Barcola.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    04.07. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Kanada
    Kanada
    0 - 1
    Maroko
    Maroko
    Houston | Houston
    04.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Philadelphia | Philadelphia

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    1
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Paraguaj - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Paraguaj - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Paraguaj - Francúzsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Paraguaj - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Paraguaj - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Paraguaj - Francúzsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 20:00
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