ONLINE: Paraguaj - Francúzsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Paraguaj a Francúzsko dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Paraguaj - Francúzsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
04.07.2026 o 23:00
Paraguaj
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Francúzsko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu osemfinále MS vo futbale, v ktorom sa stretnú Paraguaj a Francúzsko. Úvodný výkop je naplánovaný na 23:00.
Paraguaj postupoval zo základnej skupiny z tretieho miesta (za USA a Austráliou), v šestnásťfinále potom vyradil favorizované Nemecko po penaltovom rozstrele. Rozhodujúcu penaltu premenil v šiestej sérii Canale.
Francúzi vyhrali základnú skupinu, zaznamenali v nej tri víťazstvá a mali skóre 10:2. Následne si bez väčších problémov poradili so Švédmi, ktorých zdolali 3:0. Dva góly strelil Mbappé, jeden pridal Barcola.
Paraguaj postupoval zo základnej skupiny z tretieho miesta (za USA a Austráliou), v šestnásťfinále potom vyradil favorizované Nemecko po penaltovom rozstrele. Rozhodujúcu penaltu premenil v šiestej sérii Canale.
Francúzi vyhrali základnú skupinu, zaznamenali v nej tri víťazstvá a mali skóre 10:2. Následne si bez väčších problémov poradili so Švédmi, ktorých zdolali 3:0. Dva góly strelil Mbappé, jeden pridal Barcola.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále