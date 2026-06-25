ONLINE: Turecko - USA na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

Turecko a USA dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Turecko - USA na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
26.06.2026 o 04:00
3. kolo
Turecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
USA
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Tureckom a USA.
Američania zatiaľ predvádzajú na turnaji výborné výkony. Na úvod zdolali Paraguaj presvedčivo 4:1 a následne si poradili aj s Austráliou 2:0. So šiestimi bodmi sú na čele skupiny D.
Turecko naopak prežíva nevydarený turnaj. Po prehre s Austráliou 0:2 prišla aj tesná porážka s Paraguajom 0:1. Po dvoch zápasoch tak zostáva bez bodu a bez streleného gólu. Navyše je už isté, že bez ohľadu na výsledok dnešného stretnutia Turci do vyraďovacej fázy nepostúpia.
Američania zatiaľ predvádzajú na turnaji výborné výkony. Na úvod zdolali Paraguaj presvedčivo 4:1 a následne si poradili aj s Austráliou 2:0. So šiestimi bodmi sú na čele skupiny D.
Turecko naopak prežíva nevydarený turnaj. Po prehre s Austráliou 0:2 prišla aj tesná porážka s Paraguajom 0:1. Po dvoch zápasoch tak zostáva bez bodu a bez streleného gólu. Navyše je už isté, že bez ohľadu na výsledok dnešného stretnutia Turci do vyraďovacej fázy nepostúpia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
Tabuľka skupiny D
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body