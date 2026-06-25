    Turecko
    Turecko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina D
    Los Angeles
    04:00
    USA
    USA
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Turecko - USA na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

    Turecko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Turecko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|25. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny D na MS vo futbale 2026: Turecko - USA.

    Turecko a USA dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Turecko - USA na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
    26.06.2026 o 04:00
    3. kolo
    Turecko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    USA
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Tureckom a USA.

    Američania zatiaľ predvádzajú na turnaji výborné výkony. Na úvod zdolali Paraguaj presvedčivo 4:1 a následne si poradili aj s Austráliou 2:0. So šiestimi bodmi sú na čele skupiny D.

    Turecko naopak prežíva nevydarený turnaj. Po prehre s Austráliou 0:2 prišla aj tesná porážka s Paraguajom 0:1. Po dvoch zápasoch tak zostáva bez bodu a bez streleného gólu. Navyše je už isté, že bez ohľadu na výsledok dnešného stretnutia Turci do vyraďovacej fázy nepostúpia.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ParaguajParaguajPAR
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    TureckoTureckoTUR
    2
    0
    0
    2
    0:3
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Paraguaj - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Paraguaj - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
    dnes 20:00
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