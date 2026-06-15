    Irán
    Irán
    MS vo futbale 2026
    16.06.2026, Skupina G
    Los Angeles
    03:00
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)

    Irán - Nový Zéland: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Irán - Nový Zéland: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|15. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny G na MS vo futbale 2026: Irán - Nový Zéland.

    Irán a Nový Zéland dnes hrajú zápas v skupine G na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina G 2025/2026
    16.06.2026 o 03:00
    1. kolo
    Irán
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    N. Zéland
    Prenos
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny G stretne Irán a Nový Zéland

    Pôjde o prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch krajín.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    0 - 0
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    dnes 20:49
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    The Belgian team take part in the warm up ahead pf the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Egypt na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    dnes 20:49
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Irán - Nový Zéland na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)