ONLINE: Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)

Holandsko a Japonsko dnes hrajú zápas v skupine F na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina F 2025/2026
14.06.2026 o 22:00
1. kolo
Holandsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Japonsko
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale, v skupine F proti sebe nastúpia Holandsko a Japonsko. Úvodný výkop je naplánovaný na 22:00.
Holandsko vyhralo svoju kvalifikačnú skupinu, neprehralo ani raz, no dvakrát remizovalo s Poľskom. V príprave na šampionát potom Holanďania zdolali Nórsko 2:1, s Ekvádorom remizovali 1:1, Alžírsku podľahli 0:1 a na záver zdolali Uzbekistan 2:1. Sú favoritom skupiny, avšak v ceste im stojí nevyspytateľné Japonsko.
Japonci majú za sebou úspešnú kvalifikáciu, keď v štvorčlennej skupine nedostali ani jeden gól. V následnej šesťčlennej skupine síce prehrali s Austráliou, no aj tak postupovali z prvého miesta. Potom odohrali tri prípravné zápasy, všetky vyhrali 1:0. Ich súpermi boli Škótsko, Anglicko a Island.
Holandsko vyhralo svoju kvalifikačnú skupinu, neprehralo ani raz, no dvakrát remizovalo s Poľskom. V príprave na šampionát potom Holanďania zdolali Nórsko 2:1, s Ekvádorom remizovali 1:1, Alžírsku podľahli 0:1 a na záver zdolali Uzbekistan 2:1. Sú favoritom skupiny, avšak v ceste im stojí nevyspytateľné Japonsko.
Japonci majú za sebou úspešnú kvalifikáciu, keď v štvorčlennej skupine nedostali ani jeden gól. V následnej šesťčlennej skupine síce prehrali s Austráliou, no aj tak postupovali z prvého miesta. Potom odohrali tri prípravné zápasy, všetky vyhrali 1:0. Ich súpermi boli Škótsko, Anglicko a Island.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľka skupiny F
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body