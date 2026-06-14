    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina F
    Dallas
    22:00
    Japonsko
    Japonsko
    PrehľadOnline prenosPreview

    ONLINE: Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)

    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. jún 2026 o 19:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny F na MS vo futbale 2026: Holandsko - Japonsko.

    Holandsko a Japonsko dnes hrajú zápas v skupine F na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina F 2025/2026
    14.06.2026 o 22:00
    1. kolo
    Holandsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Japonsko
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale, v skupine F proti sebe nastúpia Holandsko a Japonsko. Úvodný výkop je naplánovaný na 22:00.

    Holandsko vyhralo svoju kvalifikačnú skupinu, neprehralo ani raz, no dvakrát remizovalo s Poľskom. V príprave na šampionát potom Holanďania zdolali Nórsko 2:1, s Ekvádorom remizovali 1:1, Alžírsku podľahli 0:1 a na záver zdolali Uzbekistan 2:1. Sú favoritom skupiny, avšak v ceste im stojí nevyspytateľné Japonsko.

    Japonci majú za sebou úspešnú kvalifikáciu, keď v štvorčlennej skupine nedostali ani jeden gól. V následnej šesťčlennej skupine síce prehrali s Austráliou, no aj tak postupovali z prvého miesta. Potom odohrali tri prípravné zápasy, všetky vyhrali 1:0. Ich súpermi boli Škótsko, Anglicko a Island.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.

    Tabuľka skupiny F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    JaponskoJaponskoJPN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HolandskoHolandskoNED
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    1 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    vs.
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
    dnes 19:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
    dnes 19:00
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