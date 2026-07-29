Vyčíňanie Argentínčanov neostane len tak. FIFA začala disciplinárne konanie

Leandro Paredes napadol Gaviho po finále MS 2026
Leandro Paredes napadol Gaviho po finále MS 2026 (Autor: SITA/AP)
ČTK|29. júl 2026 o 20:37
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Juhoameričanov hrozia tresty aj za politické transparenty.

Svetová federácia FIFA začala disciplinárne konanie s Argentínskou futbalovou asociáciou (AFA) a viacerými jej hráčmi za prehrešky počas majstrovstiev sveta.

Tresty hrozia AFA za transparent s politickým sloganom týkajúcim sa sporu o Falklandské ostrovy a futbalistom na čele s Leandrem Paredesom za potýčku po prehratom finále so Španielskom.

Po emotívnom semifinálovom víťazstve nad Anglickom niektorí argentínski futbalisti pózovali s kusom látky s nápisom "Las Malvinas son argentinas" (Falklandy sú argentínske).

Pripomínali tak vojnu o sporné ostrovné územie, ktorá v roku 1982 trvala zhruba 70 dní a vyžiadala si životy 648 Argentínčanov a 255 Britov, ktorí svoje zámorské územie uhájili.

V roku 2014 udelila FIFA Argentíne pokutu 20.000 libier za transparent s rovnakým textom, ktorý držali hráči pred prípravným stretnutím proti Slovinsku.

Svetová federácia bude Argentínu vyšetrovať aj kvôli ďalším možným prehreškom na MS, ako sú diskriminačné pokriky a gestá, neskoré nástupy k stretnutiam, porušovanie bezpečnostného protokolu, nevhodné odkazy tímu a divákov a hádzanie predmetov fanúšikov na ihrisko.

Ďalšie disciplinárne konanie sa týka krátkej potýčky po záverečnom hvizde finále, v ktorom Španielsko porazilo Argentínu 1:0 po predĺžení. Odštartoval ju argentínsky záložník Paredes, ktorý zhodil na zem Španiela Gaviho, keď španielski náhradníci bežali na trávnik oslavovať víťazstvo.

Paredes čelí obvineniu z troch bodov napadnutia, jeho spoluhráč Nahuel Molina je obvinený z dvoch bodov. Molina, ďalší Argentínčan Thiago Almada, asistent trénera Roberto Ayala a Gavi sú tiež obvinení z nešportového správania.

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