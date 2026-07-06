ONLINE: Portugalsko - Španielsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Portugalsko a Španielsko dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Portugalsko - Španielsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
06.07.2026 o 21:00
Portugalsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Španielsko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní osemfinálového zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Španielskom.
Portugalsko s kapitánom Cristianom Ronaldom prešlo doterajším priebehom turnaja bez jedinej prehry, ale nepresvedčili. V skupinovej fáze remizovalo s DR Kongo 1:1 a Kolumbiou 0:0, no zároveň presvedčivo zdolalo Uzbekistan 5:0, čím si zabezpečilo postup z druhého miesta. V šestnásťfinále narazilo na Chorvátsko a po góle z nadstaveného času zvíťazilo 2:1.
Španielsko skupinovú fázu ovládlo po remíze s Kapverdami 0:0 a víťazstvách 4:0 nad Saudskou Arábiou a 1:0 nad Uruguajom. V šestnásťfinále si navyše suverénne poradilo s Rakúskom, ktoré zdolalo 3:0.
Portugalsko s kapitánom Cristianom Ronaldom prešlo doterajším priebehom turnaja bez jedinej prehry, ale nepresvedčili. V skupinovej fáze remizovalo s DR Kongo 1:1 a Kolumbiou 0:0, no zároveň presvedčivo zdolalo Uzbekistan 5:0, čím si zabezpečilo postup z druhého miesta. V šestnásťfinále narazilo na Chorvátsko a po góle z nadstaveného času zvíťazilo 2:1.
Španielsko skupinovú fázu ovládlo po remíze s Kapverdami 0:0 a víťazstvách 4:0 nad Saudskou Arábiou a 1:0 nad Uruguajom. V šestnásťfinále si navyše suverénne poradilo s Rakúskom, ktoré zdolalo 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále