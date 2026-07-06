    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    06.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Dallas
    21:00
    Španielsko
    Španielsko
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Portugalsko - Španielsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Portugalsko - Španielsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Portugalsko - Španielsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|6. júl 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z osemfinále na MS vo futbale 2026: Portugalsko - Španielsko.

    Portugalsko a Španielsko dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Portugalsko - Španielsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
    06.07.2026 o 21:00
    Portugalsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Španielsko
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní osemfinálového zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Španielskom.

    Portugalsko s kapitánom Cristianom Ronaldom prešlo doterajším priebehom turnaja bez jedinej prehry, ale nepresvedčili. V skupinovej fáze remizovalo s DR Kongo 1:1 a Kolumbiou 0:0, no zároveň presvedčivo zdolalo Uzbekistan 5:0, čím si zabezpečilo postup z druhého miesta. V šestnásťfinále narazilo na Chorvátsko a po góle z nadstaveného času zvíťazilo 2:1.

    Španielsko skupinovú fázu ovládlo po remíze s Kapverdami 0:0 a víťazstvách 4:0 nad Saudskou Arábiou a 1:0 nad Uruguajom. V šestnásťfinále si navyše suverénne poradilo s Rakúskom, ktoré zdolalo 3:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    06.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    07.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    USA
    USA
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Seattle | Seattle


    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Portugalsko - Španielsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE