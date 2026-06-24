ONLINE: Švajčiarsko - Kanada na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

Švajčiarsko a Kanada dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Kanada na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
24.06.2026 o 21:00
3. kolo
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Kanada
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale. V 3. kole v skupine B sa stretnú Švajčiarsko a Kanada. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.
Oba tímy majú na konte zhodne po 4 body za jednu výhru a jednu remízu.
Švajčiari najprv remizovali s Katarom 1:1, inkasovali až v samom závere v nadstavenom čase, keď si vlastný gól strelil Muheim. Potom Švajčiari zdolali Bosnu a Hercegovinu presvedčivo 4:1. Dvakrát sa presadil Manzambi, po jednom góle pridali Vargas a Xhaka z pokutového kopu.
Kanaďania na úvod šampionátu remizovali s Bosnou a Hercegovinou 1:1, v 78. minúte zápasu skóroval Larin, ktorý prišiel na trávnik iba krátko predtým. V ďalšom dueli Kanaďania triumfovali nad Katarom vysoko 6:0. Hetrik strelil David, po góle pridali Larin a Saliba, jeden gól si Katarčania strelili vlastný.
Oba tímy majú na konte zhodne po 4 body za jednu výhru a jednu remízu.
Švajčiari najprv remizovali s Katarom 1:1, inkasovali až v samom závere v nadstavenom čase, keď si vlastný gól strelil Muheim. Potom Švajčiari zdolali Bosnu a Hercegovinu presvedčivo 4:1. Dvakrát sa presadil Manzambi, po jednom góle pridali Vargas a Xhaka z pokutového kopu.
Kanaďania na úvod šampionátu remizovali s Bosnou a Hercegovinou 1:1, v 78. minúte zápasu skóroval Larin, ktorý prišiel na trávnik iba krátko predtým. V ďalšom dueli Kanaďania triumfovali nad Katarom vysoko 6:0. Hetrik strelil David, po góle pridali Larin a Saliba, jeden gól si Katarčania strelili vlastný.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body