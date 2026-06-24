    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina B
    Vancouver
    21:00
    Kanada
    Kanada
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Švajčiarsko - Kanada na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

    Švajčiarsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Švajčiarsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|24. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny B na MS vo futbale 2026: Švajčiarsko - Kanada.

    Švajčiarsko a Kanada dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Kanada na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    24.06.2026 o 21:00
    3. kolo
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Kanada
    Prenos
    Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS vo futbale. V 3. kole v skupine B sa stretnú Švajčiarsko a Kanada. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.

    Oba tímy majú na konte zhodne po 4 body za jednu výhru a jednu remízu.

    Švajčiari najprv remizovali s Katarom 1:1, inkasovali až v samom závere v nadstavenom čase, keď si vlastný gól strelil Muheim. Potom Švajčiari zdolali Bosnu a Hercegovinu presvedčivo 4:1. Dvakrát sa presadil Manzambi, po jednom góle pridali Vargas a Xhaka z pokutového kopu.

    Kanaďania na úvod šampionátu remizovali s Bosnou a Hercegovinou 1:1, v 78. minúte zápasu skóroval Larin, ktorý prišiel na trávnik iba krátko predtým. V ďalšom dueli Kanaďania triumfovali nad Katarom vysoko 6:0. Hetrik strelil David, po góle pridali Larin a Saliba, jeden gól si Katarčania strelili vlastný.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    1
    1
    0
    7:1
    4
    V
    R
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    1
    0
    5:2
    4
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    2
    0
    1
    1
    2:5
    1
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    vs.
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Švajčiarsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Švajčiarsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Švajčiarsko - Kanada na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)
    dnes 18:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Švajčiarsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Švajčiarsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Švajčiarsko - Kanada na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)
    dnes 18:00
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