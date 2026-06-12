    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    12.06.2026, Skupina B
    Toronto
    21:00
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Kanada - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

    Kanada - Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Kanada - Bosna a Hercegovina: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|12. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny B na MS vo futbale 2026: Kanada - Bosna a Hercegovina.

    Kanada a Bosna a Hercegovina dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kanada - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    12.06.2026 o 21:00
    1. kolo
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Bosna
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny B zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.

    Kanada je jedným zo spoluhostiteľov MS. Zverencov Jesseho Marscha čaká tretia účasť v histórii a zároveň druhá za sebou. Na zlepšenie predchádzajúcich účinkovaní nebude treba veľa, keďže prehrala všetkých šesť doterajších duelov na turnajoch v Mexiku 1986 i Katare 2022, pričom strelila len dva góly.

    Bosna a Hercegovina sa na MS prebojovala po druhýkrát. Pri svojej premiére v Brazílii 2014 vypadla už v skupinovej fáze (2 prehry a 1 výhra). Cesta na tohtoročný turnaj bola pre Bosnu kľukatá, keď musela zvládnuť baráž proti Walesu a Taliansku, hoci v ôsmich úvodných kvalifikačných kolách prehrala len raz.

    Pre tieto tímy pôjde o vôbec prvý vzájomný zápas. Podarí sa Kanade získať premiérové body na MS, uspeje Bosna alebo sa budú body deliť?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KatarKatarQAT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    12.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 2
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Toronto | Toronto

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
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    dnes 18:59
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
    Na archívnej snímke z 31. marca 2026 futbalisti Ekvádoru.
    Prezident krajiny uvoľnil daňové pravidlá na alkohol. Počas MS bude lacnejšie pivo
    dnes 18:59
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