ONLINE: Kanada - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina B)

Kanada a Bosna a Hercegovina dnes hrajú zápas v skupine B na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kanada - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
12.06.2026 o 21:00
1. kolo
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bosna
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny B zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
Kanada je jedným zo spoluhostiteľov MS. Zverencov Jesseho Marscha čaká tretia účasť v histórii a zároveň druhá za sebou. Na zlepšenie predchádzajúcich účinkovaní nebude treba veľa, keďže prehrala všetkých šesť doterajších duelov na turnajoch v Mexiku 1986 i Katare 2022, pričom strelila len dva góly.
Bosna a Hercegovina sa na MS prebojovala po druhýkrát. Pri svojej premiére v Brazílii 2014 vypadla už v skupinovej fáze (2 prehry a 1 výhra). Cesta na tohtoročný turnaj bola pre Bosnu kľukatá, keď musela zvládnuť baráž proti Walesu a Taliansku, hoci v ôsmich úvodných kvalifikačných kolách prehrala len raz.
Pre tieto tímy pôjde o vôbec prvý vzájomný zápas. Podarí sa Kanade získať premiérové body na MS, uspeje Bosna alebo sa budú body deliť?
Kanada je jedným zo spoluhostiteľov MS. Zverencov Jesseho Marscha čaká tretia účasť v histórii a zároveň druhá za sebou. Na zlepšenie predchádzajúcich účinkovaní nebude treba veľa, keďže prehrala všetkých šesť doterajších duelov na turnajoch v Mexiku 1986 i Katare 2022, pričom strelila len dva góly.
Bosna a Hercegovina sa na MS prebojovala po druhýkrát. Pri svojej premiére v Brazílii 2014 vypadla už v skupinovej fáze (2 prehry a 1 výhra). Cesta na tohtoročný turnaj bola pre Bosnu kľukatá, keď musela zvládnuť baráž proti Walesu a Taliansku, hoci v ôsmich úvodných kvalifikačných kolách prehrala len raz.
Pre tieto tímy pôjde o vôbec prvý vzájomný zápas. Podarí sa Kanade získať premiérové body na MS, uspeje Bosna alebo sa budú body deliť?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body