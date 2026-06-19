    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina D
    Seattle
    21:00
    Austrália
    Austrália
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: USA - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

    USA - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    USA - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|19. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny D na MS vo futbale 2026: USA - Austrália.

    USA a Austrália dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: USA - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
    19.06.2026 o 21:00
    2. kolo
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Austrália
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny D zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi USA a Austráliou.

    USA vstúpili do šampionátu víťazstvom 4:1 nad Paraguajom, čím vyrovnali svoje najvyššie víťazstvo na svetovom šampionáte, ktoré dosiahli dvakrát v roku 1930.

    Austrália prekvapila v prvom zápase turnaja, keď zdolala favorizované Turecko 2:0 a to napriek jasnej streleckej prevahe súpera.

    Čaká nás teda súboj dvoch trojbodových tímov. Úspešnejší z tohto zápasu si môže výrazne zvýšiiť šance na víťazstvo v skupine.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    3
    TureckoTureckoTUR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    4
    ParaguajParaguajPAR
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    vs.
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco


    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    USA - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    USA - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: USA - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
    dnes 18:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    USA - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    USA - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: USA - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)
    dnes 18:00
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