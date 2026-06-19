ONLINE: USA - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

USA a Austrália dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: USA - Austrália na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
19.06.2026 o 21:00
2. kolo
USA
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Austrália
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny D zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi USA a Austráliou.
USA vstúpili do šampionátu víťazstvom 4:1 nad Paraguajom, čím vyrovnali svoje najvyššie víťazstvo na svetovom šampionáte, ktoré dosiahli dvakrát v roku 1930.
Austrália prekvapila v prvom zápase turnaja, keď zdolala favorizované Turecko 2:0 a to napriek jasnej streleckej prevahe súpera.
Čaká nás teda súboj dvoch trojbodových tímov. Úspešnejší z tohto zápasu si môže výrazne zvýšiiť šance na víťazstvo v skupine.
USA vstúpili do šampionátu víťazstvom 4:1 nad Paraguajom, čím vyrovnali svoje najvyššie víťazstvo na svetovom šampionáte, ktoré dosiahli dvakrát v roku 1930.
Austrália prekvapila v prvom zápase turnaja, keď zdolala favorizované Turecko 2:0 a to napriek jasnej streleckej prevahe súpera.
Čaká nás teda súboj dvoch trojbodových tímov. Úspešnejší z tohto zápasu si môže výrazne zvýšiiť šance na víťazstvo v skupine.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny D
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body