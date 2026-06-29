ONLINE: Nemecko - Paraguaj, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Nemecko a Paraguaj dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/32 finále 2025/2026
29.06.2026 o 22:30
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Paraguaj
Prenos
Ďalšiu dvojicu šestnásťfinále MS tvoria Nemecko a Paraguaj. Úvodný výkop je naplánovaný na 22:30.
Nemci vyhrali svoju základnú skupinu, v ktorej získali šesť bodov. Curacao zdolali 7:1, Pobrežie Slonoviny 2:1 a na záver prehrali s Ekvádorom 1:2. Skóre síce už v druhej minúte otvoril Sané, no to bolo z nemeckej strany, čo sa gólov týka, všetko.
Paraguaj postupoval do šestnásťfinále z tretieho miesta základnej skupiny. Získal v nej štyri body a skončil za USA a Austráliou. Na úvod turnaja podľahol USA 1:4, potom zdolal Turecko 1:0 a následne remizoval s Austráliou 0:0.
Nemci vyhrali svoju základnú skupinu, v ktorej získali šesť bodov. Curacao zdolali 7:1, Pobrežie Slonoviny 2:1 a na záver prehrali s Ekvádorom 1:2. Skóre síce už v druhej minúte otvoril Sané, no to bolo z nemeckej strany, čo sa gólov týka, všetko.
Paraguaj postupoval do šestnásťfinále z tretieho miesta základnej skupiny. Získal v nej štyri body a skončil za USA a Austráliou. Na úvod turnaja podľahol USA 1:4, potom zdolal Turecko 1:0 a následne remizoval s Austráliou 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:30.