    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    29.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Boston
    22:30
    Paraguaj
    Paraguaj
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Nemecko - Paraguaj, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Nemecko - Paraguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Nemecko - Paraguaj: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|29. jún 2026 o 19:30
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Nemecko - Paraguaj.

    Nemecko a Paraguaj dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/32 finále 2025/2026
    29.06.2026 o 22:30
    Nemecko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Paraguaj
    Prenos
    Ďalšiu dvojicu šestnásťfinále MS tvoria Nemecko a Paraguaj. Úvodný výkop je naplánovaný na 22:30.

    Nemci vyhrali svoju základnú skupinu, v ktorej získali šesť bodov. Curacao zdolali 7:1, Pobrežie Slonoviny 2:1 a na záver prehrali s Ekvádorom 1:2. Skóre síce už v druhej minúte otvoril Sané, no to bolo z nemeckej strany, čo sa gólov týka, všetko.

    Paraguaj postupoval do šestnásťfinále z tretieho miesta základnej skupiny. Získal v nej štyri body a skončil za USA a Austráliou. Na úvod turnaja podľahol USA 1:4, potom zdolal Turecko 1:0 a následne remizoval s Austráliou 0:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:30.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
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    dnes 20:21
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Gesto solidarity FIFA zatrhla. Francúzi chceli nastúpiť s čiernymi páskami
    dnes 20:21
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Nemecko - Paraguaj, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE