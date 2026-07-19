    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    New York
    21:00
    Argentína
    Argentína
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    ONLINE: Španielsko - Argentína, finále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Španielsko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Španielsko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|19. júl 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z finálového zápasu na MS vo futbale 2026: Španielsko - Argentína.

    Španielsko a Argentína dnes hrajú zápas finále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Španielsko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Finále 2025/2026
    19.07.2026 o 21:00
    Španielsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Argentína
    Prehľad
    Rozhodca: Slavko Vinčić (SLO).
    Prenos
    Argentína

    Už dnes večer sa môže písať história, keď sa po Brazílii môže stať aj Argentína ďalšou krajinou, ktorá dokázala obhájiť titul majstra sveta. Svoju skupinu pritom ovládli úradujúci majstri sveta bez straty bodu, keď si postupne poradili s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom. Vo vyraďovacej časti sa však začala dráma, keď bolo mužstvo okolo Lionela Messiho už niekoľkokrát jednou nohou vonku z turnaja. Hneď na úvod ich pritom potrápili Kapverdy, ktoré zdolali až v samom predĺžení. Proti Egyptu dokonali obrat aj napriek dvojgólovému manku a proti Švajčiarsku zlomili duel znova v predĺžení. Rovnaký osud ich čakal aj v semifinále proti Anglicku, keď zmazali jednogólové manko a následne aj otočili celý duel, hoci ešte päť minút pred koncom riadnej hracej doby prehrávali. Argentínčania teda ukázali silu bojovať do posledných sekúnd a nezvádzať sa, hoci sa môže javiť situácia už ako rozhodnutá v ich neprospech.
    Španielsko

    Svet futbalu privítal novú generáciu španielskych hráčov, ktorí sa budú snažiť nadviazať na svojich predchodcov z roku 2010 a zapísať sa do histórie ako majstri sveta. Tohtoročný šampionát pritom odštartovali šokujúcou remízou s Kapverdami, následne si však poradili so Saudskou Arábiou a Uruguajom. Do vyraďovacej časti vstúpili Španieli rovnako úspešne, keď si na úvod poradili s Rakúskom a po obrovskej dráme zdolali aj Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom, keď sa v samom závere stal hrdinom Mikel Merino. Stredopoliar Arsenalu pritom zvládol rozhodnúť aj nasledujúci duel s Belgickom, keď strelil víťazný gól len dve minúty pred koncom riadneho hracieho času. Na ceste do finále ich dokonca nezastavilo ani Francúzsko, ktoré zdolali rozdielom dvoch gólov.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri vyvrcholení Majstrovstiev sveta, kde sa dnes v zápase o titul majstra sveta stretne Španielsko a Argentína.

    Finálový duel tak zároveň prinesie akúsi náhradu za tohtoročnú Finalissimu, ktorá sa mala uskutočniť počas marca v Katare. V nej sa mali stretnú obe mužstvá na základe ich niekdajšieho úspechu, teda majster Európy (víťaz Eura) proti majstrovi Južnej Ameriky (víťaz Copa America).
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

    MS vo futbale 2026 - finále a zápas o 3.miesto

    18.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | O 3. miesto
    Francúzsko
    Francúzsko
    4 - 6
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami
    19.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Finále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    New York | New York

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
    Anglicko
    ENG
    6

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielsko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Španielsko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Španielsko - Argentína, finále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 18:00
    Joan Capdevila.
    dnes 16:02
    Španielsky majster sveta napokon stihne finálový zápas. O pomoc prosil aj TrumpaBývalému futbalistovi zamietli elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA.
    dnes 16:02
    Donald Trump.
    št 20:50|1
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    Lamine Yamal.
    št 20:35
    Yamal vynechal tréning pred finále MS. Tréner však priniesol optimistickú správuŠpanielsko bude mať šancu získať svoj druhý titul.
    št 20:35
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    pi 10:01
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielsko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Španielsko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Španielsko - Argentína, finále na MS vo futbale 2026 LIVE
    dnes 18:00
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