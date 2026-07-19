ONLINE: Španielsko - Argentína, finále na MS vo futbale 2026 LIVE

Španielsko a Argentína dnes hrajú zápas finále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Španielsko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Finále 2025/2026
19.07.2026 o 21:00
Španielsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Argentína
Prehľad
Rozhodca: Slavko Vinčić (SLO).
Prenos
Argentína
Už dnes večer sa môže písať história, keď sa po Brazílii môže stať aj Argentína ďalšou krajinou, ktorá dokázala obhájiť titul majstra sveta. Svoju skupinu pritom ovládli úradujúci majstri sveta bez straty bodu, keď si postupne poradili s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom. Vo vyraďovacej časti sa však začala dráma, keď bolo mužstvo okolo Lionela Messiho už niekoľkokrát jednou nohou vonku z turnaja. Hneď na úvod ich pritom potrápili Kapverdy, ktoré zdolali až v samom predĺžení. Proti Egyptu dokonali obrat aj napriek dvojgólovému manku a proti Švajčiarsku zlomili duel znova v predĺžení. Rovnaký osud ich čakal aj v semifinále proti Anglicku, keď zmazali jednogólové manko a následne aj otočili celý duel, hoci ešte päť minút pred koncom riadnej hracej doby prehrávali. Argentínčania teda ukázali silu bojovať do posledných sekúnd a nezvádzať sa, hoci sa môže javiť situácia už ako rozhodnutá v ich neprospech.
Už dnes večer sa môže písať história, keď sa po Brazílii môže stať aj Argentína ďalšou krajinou, ktorá dokázala obhájiť titul majstra sveta. Svoju skupinu pritom ovládli úradujúci majstri sveta bez straty bodu, keď si postupne poradili s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom. Vo vyraďovacej časti sa však začala dráma, keď bolo mužstvo okolo Lionela Messiho už niekoľkokrát jednou nohou vonku z turnaja. Hneď na úvod ich pritom potrápili Kapverdy, ktoré zdolali až v samom predĺžení. Proti Egyptu dokonali obrat aj napriek dvojgólovému manku a proti Švajčiarsku zlomili duel znova v predĺžení. Rovnaký osud ich čakal aj v semifinále proti Anglicku, keď zmazali jednogólové manko a následne aj otočili celý duel, hoci ešte päť minút pred koncom riadnej hracej doby prehrávali. Argentínčania teda ukázali silu bojovať do posledných sekúnd a nezvádzať sa, hoci sa môže javiť situácia už ako rozhodnutá v ich neprospech.
Španielsko
Svet futbalu privítal novú generáciu španielskych hráčov, ktorí sa budú snažiť nadviazať na svojich predchodcov z roku 2010 a zapísať sa do histórie ako majstri sveta. Tohtoročný šampionát pritom odštartovali šokujúcou remízou s Kapverdami, následne si však poradili so Saudskou Arábiou a Uruguajom. Do vyraďovacej časti vstúpili Španieli rovnako úspešne, keď si na úvod poradili s Rakúskom a po obrovskej dráme zdolali aj Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom, keď sa v samom závere stal hrdinom Mikel Merino. Stredopoliar Arsenalu pritom zvládol rozhodnúť aj nasledujúci duel s Belgickom, keď strelil víťazný gól len dve minúty pred koncom riadneho hracieho času. Na ceste do finále ich dokonca nezastavilo ani Francúzsko, ktoré zdolali rozdielom dvoch gólov.
Svet futbalu privítal novú generáciu španielskych hráčov, ktorí sa budú snažiť nadviazať na svojich predchodcov z roku 2010 a zapísať sa do histórie ako majstri sveta. Tohtoročný šampionát pritom odštartovali šokujúcou remízou s Kapverdami, následne si však poradili so Saudskou Arábiou a Uruguajom. Do vyraďovacej časti vstúpili Španieli rovnako úspešne, keď si na úvod poradili s Rakúskom a po obrovskej dráme zdolali aj Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom, keď sa v samom závere stal hrdinom Mikel Merino. Stredopoliar Arsenalu pritom zvládol rozhodnúť aj nasledujúci duel s Belgickom, keď strelil víťazný gól len dve minúty pred koncom riadneho hracieho času. Na ceste do finále ich dokonca nezastavilo ani Francúzsko, ktoré zdolali rozdielom dvoch gólov.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri vyvrcholení Majstrovstiev sveta, kde sa dnes v zápase o titul majstra sveta stretne Španielsko a Argentína.
Finálový duel tak zároveň prinesie akúsi náhradu za tohtoročnú Finalissimu, ktorá sa mala uskutočniť počas marca v Katare. V nej sa mali stretnú obe mužstvá na základe ich niekdajšieho úspechu, teda majster Európy (víťaz Eura) proti majstrovi Južnej Ameriky (víťaz Copa America).
Finálový duel tak zároveň prinesie akúsi náhradu za tohtoročnú Finalissimu, ktorá sa mala uskutočniť počas marca v Katare. V nej sa mali stretnú obe mužstvá na základe ich niekdajšieho úspechu, teda majster Európy (víťaz Eura) proti majstrovi Južnej Ameriky (víťaz Copa America).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
MS vo futbale 2026 - finále a zápas o 3.miesto
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále
Finále
O 3. miesto