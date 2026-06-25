ONLINE: Curacao - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

Curacao a Pobrežie Slonoviny dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Curacao - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
25.06.2026 o 22:00
3. kolo
Curaçao
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pobr. Slonoviny
Prehľad
Rozhodca: Nyberg.
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny.
Je už prakticky isté, že víťazom skupiny E sa stane Nemecko, ktoré po dvoch zápasoch získalo plný počet šiestich bodov a zdolalo Curacao 7:1 aj Pobrežie Slonoviny 2:1.
Curacao má po dvoch zápasoch na konte jeden bod. Na úvod utrpelo spomínanú vysokú prehru s Nemeckom 1:7, no následne dokázalo zabojovať a remizovalo s Ekvádorom 0:0. Pobrežie Slonoviny je na tom o niečo lepšie. V prvom stretnutí zdolalo Ekvádor 1:0, čím si vytvorilo výbornú pozíciu, no následne nestačilo na favorizované Nemecko a prehralo 1:2.
Favoritom stretnutia je práve Pobrežie Slonoviny, no Curacao však už ukázalo, že dokáže byť nepríjemným súperom a po remíze s Ekvádorom si verí aj proti africkému súperovi.
Je už prakticky isté, že víťazom skupiny E sa stane Nemecko, ktoré po dvoch zápasoch získalo plný počet šiestich bodov a zdolalo Curacao 7:1 aj Pobrežie Slonoviny 2:1.
Curacao má po dvoch zápasoch na konte jeden bod. Na úvod utrpelo spomínanú vysokú prehru s Nemeckom 1:7, no následne dokázalo zabojovať a remizovalo s Ekvádorom 0:0. Pobrežie Slonoviny je na tom o niečo lepšie. V prvom stretnutí zdolalo Ekvádor 1:0, čím si vytvorilo výbornú pozíciu, no následne nestačilo na favorizované Nemecko a prehralo 1:2.
Favoritom stretnutia je práve Pobrežie Slonoviny, no Curacao však už ukázalo, že dokáže byť nepríjemným súperom a po remíze s Ekvádorom si verí aj proti africkému súperovi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body