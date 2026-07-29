Mladý Slovan berie milióny, nový šéf riskuje. Šestnásťročný talent napodobnil Zidana

Na Tehelnom poli tlieskalo takmer 18-tisíc ľudí. Hlavní aktéri splnili základný plán a povinnosť. Potvrdili úlohu jasného favorita.
Futbalisti Slovana už majú vo vrecku minimálne účasť v hlavnej fáze Konferenčnej ligy, čo je európska súťaž číslo tri.
V odvete 2. predkola Ligy majstrov remizovali doma s Iberiou 1999 Tbilisi 1:1 a po víťazstve 2:0 z Gruzínska postúpili ďalej.
„Chceme viac a viac a dúfam, že sa dostaneme až tam, kde chceme byť všetci,“ vyhlásil pre STVR kapitán Kenan Bajrič.
Slovan mohol vyhrať minimálne rozdielom triedy, no premárnil množstvo šancí.
„Sme spokojní s výsledkom, sme radi, že ideme ďalej. Inkasovali sme však zbytočný gól a sami sme sa v druhom polčase znervóznili,“ opisoval Bajrič.
Tourého risk s brankárom
Jeho ťah pôsobil ako risk. Alebo odvaha?
Nový tréner Yaya Touré urobil oproti prvému zápasu v Gruzínsku šesť zmien – aj keď ho Slovan vyhral 2:0. Najväčšie prekvapenie? V bráne dostal prednosť Aleksandar Popovič pred Dominikom Takáčom, ktorý bol predtým dva roky jednotkou.
V základnej zostave debutoval Cristian Martínez. Reprezentant Panamy predtým odohral iba 18 minút proti Banskej Bystrici. Stredopoliar, ktorý sa predstavil aj na nedávnych majstrovstvách sveta, ukázal potenciál.
ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi 1:1 (1:0)
Góly: 44. Kucharevič – 51. Sicharulašvili
Rozhodcovia: Ciochirca - Weiss, Obritzberger (všetci Rak.), ŽK: Cruz, Blackman - Načchebia, Cafe, Dadiani
Diváci: 17 867
Slovan: Popovič - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (63. Ibrahim), Pokorný, Gajdoš (70. Macuoka) - Maroš (70. Mustafič), Kucharevič (84. Tomáško), Yirajang (63. Zuberu)
Iberia: Makaridze - Džindžolava, Selimovic, Amisulašvili, Kobuladze (75. Bočorišvili) - Kucia (55. Bartišvili), Kardava (55. Alhassan), Dadiani - Cafe (64. Dzagania), Načchebia, Sicharulašvili (75. Ende)
/prvý zápas 2:0, Slovan postúpil do 3. predkola/
„Bol vynikajúci, mal veľmi dobrý debut. Odrobil toho veľa dobrého v strede poľa. Prišiel zo svetového šampionátu a potrebuje, aby sa dostal do dobrého fyzického stavu,“ tvrdil Touré.
„Je to výborný futbalista, podal výborný výkon. Dúfam, že bude takto pokračovať,“ chválil nového spoluhráča stredopoliar Artur Gajdoš.
Slovan lietal ako sršne
Bol to úplne iný Slovan ako vlani. Po strate lopty ihneď napádal. Jeho hráči pôsobili v úvode ako sršne a rýchlo získavali lopty.
V úvodnej tretine Slovan súpera do ničoho nepustil a vytvoril si možno tri či štyri veľké šance. Malo to však chybičku. Slovan nebol efektívny a nedával góly.
Sandro Cruz nastrelil v 35. minúte z priameho kopu brvno, vzápätí hlavou prestrelil prázdnu bránu Yirajang. V závere polčasu otvoril skóre Mykola Kucharevič – hlavičkou. Slovan však mohol vyhrávať oveľa vyššie, aj 4:0.
„Veľa vecí sme nedokončili, mali sme príliš veľa šancí. Z tohto som sklamaný, lebo sme mohli vyhrať aj 4:1. Možno hráči v tých situáciách neboli takí uvoľnení, ako by som si predstavoval. Výsledok nezodpovedá priebehu hry. Začali sme veľmi dobre, ale potom sa prejavila únava,“ priznal tréner Yaya Touré.
Darovaný gól a nervozita
V 51. minúte Slovan daroval Iberii gól, keď spravil veľkú chybu César Blackman.
„Prvý polčas sme kontrolovali a dali sme dôležitý gól. Do druhého polčasu sme vkročili dobre, ale potom prišla jedna chyba. Odvtedy bol súper lepší, ale my sme to už udržali,“ povedal Gajdoš.
Slovan v druhom polčase síce poľavil, ale drámu nedopustil. Bol to omladený Slovan. Vekový priemer základnej zostavy bol 25 rokov. Najstarším hráčom slovenského majstra bol tridsaťjedenročný Kenan Bajrič. Jediný tridsiatnik.
Dobré ťahy ukázal dvadsaťjedenročný Alexej Maroš, ktorý sa vedel presadiť individuálne a mal aj šance, no nebol efektívny.
„Maroš nabehal toho veľa. Verím tomu, že sa bude ešte zlepšovať a že šance nabudúce už premení,“ opisoval Touré.
V závere zápasu bol veľmi aktívny šestnásťročný Matúš Tomáško. Ukázal fintu, ktorou sa kedysi preslávil Zinedine Zidane. A v závere mohol dať hlavou gól aj Tomáško.
Istota piatich miliónov a súper z dediny
Slovenský majster má tým pádom garantovanú finančnú prémiu od UEFA okolo päť miliónov eur. Slovan čaká na jeseň veľká porcia európskych zápasov, to je isté.
Chce však viac. Stále bojuje v kvalifikácii najprestížnejšej klubovej súťaže.
Slovan čaká v 3. predkole Ligy majstrov Mjällby AIF. Prvý zápas sa hrá už o týždeň vo Švédsku.
Ide o klub, ktorý sídli v dedine len s približne 800 obyvateľmi a v jeho kádri sú prevažne miestni hráči. Hodnota kádra senzačného švédskeho majstra je takmer 26 miliónov eur.