    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina A
    Guadalajara
    03:00
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Mexiko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

    Mexiko - Južná Kórea: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Mexiko - Južná Kórea: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|18. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS vo futbale 2026: Mexiko - Južná Kórea.

    Mexiko a Južná Kórea dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Mexiko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    19.06.2026 o 03:00
    2. kolo
    Mexiko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    J. Kórea
    Prehľad
    Rozhodca: Gustavo Tejera (URU).
    Prenos
    Južná Kórea

    Má za sebou taktiež úspešný vstup na svetový šampionát, keď zdolala na úvod turnaja futbalistov Česka v pomere 2:1. Víťazstvo sa pritom nerodilo ľahko, keď v druhom polčase otvoril skóre Krejčí. Neprešlo ani desať minút a o vyrovnanie sa postaral Hwang In-Beom, na ktorého síce neskôr zareagoval Souček, avšak pre ofsajd napokon gól neplatil. Odpoveď tak prišla na opačnej strane, keď Oh Hyeon-Gyu poslal Južnú Kóreu do vedenia, pričom už zvládla doviesť zápas do úspešného konca s trojbodovým ziskom.
    Mexiko

    Jedna z domácich krajín svetového šampionátu vstúpila do turnaja víťazne, keď si poradila v otváracom zápase s Južnou Afrikou výsledkom 2:0. Na presný zásah Quinonesa nadviazal v druhom polčase Jimenez. Zaujímavosťou je, že úvodný duel priniesol až dve červené karty. Jednu z toho pritom videl aj samotný Montes, ktorý tak dnes nebude k dispozícii trénerovi Javierovi Aguirremu Onaindíaovi.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny A stretne Mexiko a Južná Kórea.

    Obe krajiny sa proti sebe postavili v rámci histórie už niekoľkokrát, pričom svoj prvý zápas odohrali v roku 1998. Ten posledný naopak minulý rok počas septembra, keď sa zápas v Nashville v rámci prípravného stretnutia skončil nerozhodne 2:2.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    0
    1
    1
    2:3
    1
    R
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    2
    0
    1
    1
    1:3
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver


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