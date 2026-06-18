ONLINE: Mexiko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

Mexiko a Južná Kórea dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Mexiko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
19.06.2026 o 03:00
2. kolo
Mexiko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
J. Kórea
Prehľad
Rozhodca: Gustavo Tejera (URU).
Prenos
Južná Kórea
Má za sebou taktiež úspešný vstup na svetový šampionát, keď zdolala na úvod turnaja futbalistov Česka v pomere 2:1. Víťazstvo sa pritom nerodilo ľahko, keď v druhom polčase otvoril skóre Krejčí. Neprešlo ani desať minút a o vyrovnanie sa postaral Hwang In-Beom, na ktorého síce neskôr zareagoval Souček, avšak pre ofsajd napokon gól neplatil. Odpoveď tak prišla na opačnej strane, keď Oh Hyeon-Gyu poslal Južnú Kóreu do vedenia, pričom už zvládla doviesť zápas do úspešného konca s trojbodovým ziskom.
Má za sebou taktiež úspešný vstup na svetový šampionát, keď zdolala na úvod turnaja futbalistov Česka v pomere 2:1. Víťazstvo sa pritom nerodilo ľahko, keď v druhom polčase otvoril skóre Krejčí. Neprešlo ani desať minút a o vyrovnanie sa postaral Hwang In-Beom, na ktorého síce neskôr zareagoval Souček, avšak pre ofsajd napokon gól neplatil. Odpoveď tak prišla na opačnej strane, keď Oh Hyeon-Gyu poslal Južnú Kóreu do vedenia, pričom už zvládla doviesť zápas do úspešného konca s trojbodovým ziskom.
Mexiko
Jedna z domácich krajín svetového šampionátu vstúpila do turnaja víťazne, keď si poradila v otváracom zápase s Južnou Afrikou výsledkom 2:0. Na presný zásah Quinonesa nadviazal v druhom polčase Jimenez. Zaujímavosťou je, že úvodný duel priniesol až dve červené karty. Jednu z toho pritom videl aj samotný Montes, ktorý tak dnes nebude k dispozícii trénerovi Javierovi Aguirremu Onaindíaovi.
Jedna z domácich krajín svetového šampionátu vstúpila do turnaja víťazne, keď si poradila v otváracom zápase s Južnou Afrikou výsledkom 2:0. Na presný zásah Quinonesa nadviazal v druhom polčase Jimenez. Zaujímavosťou je, že úvodný duel priniesol až dve červené karty. Jednu z toho pritom videl aj samotný Montes, ktorý tak dnes nebude k dispozícii trénerovi Javierovi Aguirremu Onaindíaovi.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny A stretne Mexiko a Južná Kórea.
Obe krajiny sa proti sebe postavili v rámci histórie už niekoľkokrát, pričom svoj prvý zápas odohrali v roku 1998. Ten posledný naopak minulý rok počas septembra, keď sa zápas v Nashville v rámci prípravného stretnutia skončil nerozhodne 2:2.
Obe krajiny sa proti sebe postavili v rámci histórie už niekoľkokrát, pričom svoj prvý zápas odohrali v roku 1998. Ten posledný naopak minulý rok počas septembra, keď sa zápas v Nashville v rámci prípravného stretnutia skončil nerozhodne 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body