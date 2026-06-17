    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina K
    Houston
    19:00
    DR Kongo
    DR Kongo
    PrehľadOnline prenosPreview

    ONLINE: Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)

    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|17. jún 2026 o 16:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny K na MS vo futbale 2026: Portugalsko - DR Kongo.

    Portugalsko a DR Kongo dnes hrajú zápas v skupine K na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina K 2025/2026
    17.06.2026 o 19:00
    1. kolo
    Portugalsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    DR Kongo
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny K zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a DR Kongo.

    Portugalsko prichádza na šampionát ako jeden z hlavných favoritov na celkové víťazstvo. Cristiano Ronaldo a jeho spoluhráči sa budú snažiť pre svoju krajinu konečne získať vytúženú trofej pre víťaza MS. Portugalčanom sa to totiž ešte nikdy v histórii nepodarilo. Ich najlepším umiestnením je tretie miesto z roku 1966.

    DR Kongo sa na šampionáte predstaví prvýkrát od roku 1974, keď ešte pod názvom Zair prehralo všetky tri zápasy bez streleného gólu.

    Portugalsko je tu síce jasným papierovým favoritom, no na šampionáte sme už videli prekvapenie v podobe Kapverd, ktoré dokázali remizovať s jasne favorizovaným Španielskom. Podarí sa DR Kongo niečo podobné alebo sa potvrdia papierové predpoklady?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

    Tabuľka skupiny K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    DR KongoDR KongoCOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    PortugalskoPortugalskoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    vs.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    vs.
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)
    dnes 16:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Portugalsko - DR Kongo: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)
    dnes 16:00
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