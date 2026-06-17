ONLINE: Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)

Portugalsko a DR Kongo dnes hrajú zápas v skupine K na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina K 2025/2026
17.06.2026 o 19:00
1. kolo
Portugalsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
DR Kongo
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny K zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a DR Kongo.
Portugalsko prichádza na šampionát ako jeden z hlavných favoritov na celkové víťazstvo. Cristiano Ronaldo a jeho spoluhráči sa budú snažiť pre svoju krajinu konečne získať vytúženú trofej pre víťaza MS. Portugalčanom sa to totiž ešte nikdy v histórii nepodarilo. Ich najlepším umiestnením je tretie miesto z roku 1966.
DR Kongo sa na šampionáte predstaví prvýkrát od roku 1974, keď ešte pod názvom Zair prehralo všetky tri zápasy bez streleného gólu.
Portugalsko je tu síce jasným papierovým favoritom, no na šampionáte sme už videli prekvapenie v podobe Kapverd, ktoré dokázali remizovať s jasne favorizovaným Španielskom. Podarí sa DR Kongo niečo podobné alebo sa potvrdia papierové predpoklady?
Portugalsko prichádza na šampionát ako jeden z hlavných favoritov na celkové víťazstvo. Cristiano Ronaldo a jeho spoluhráči sa budú snažiť pre svoju krajinu konečne získať vytúženú trofej pre víťaza MS. Portugalčanom sa to totiž ešte nikdy v histórii nepodarilo. Ich najlepším umiestnením je tretie miesto z roku 1966.
DR Kongo sa na šampionáte predstaví prvýkrát od roku 1974, keď ešte pod názvom Zair prehralo všetky tri zápasy bez streleného gólu.
Portugalsko je tu síce jasným papierovým favoritom, no na šampionáte sme už videli prekvapenie v podobe Kapverd, ktoré dokázali remizovať s jasne favorizovaným Španielskom. Podarí sa DR Kongo niečo podobné alebo sa potvrdia papierové predpoklady?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľka skupiny K
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body