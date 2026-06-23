ONLINE: Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)

Portugalsko a Uzbekistan dnes hrajú zápas v skupine K na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina K 2025/2026
23.06.2026 o 19:00
2. kolo
Portugalsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Uzbekistan
Prenos
Sledovať budeme zaujímavý súboj, keď Portugalsko zaváhalo v úvode šampionátu, keď remizovalo s Kongom 1:1 po tom, čo na presný zásah Nevesa nadviazal Wissa. Naopak Uzbekistan aj napriek prehre 1:3 s Kolumbiou ukázal potenciál a môžeme očakávať, že bude určite značným súperom pre európskych šampiónov z roku 2016.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 2. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Portugalsko a Uzbekistan. Zápas sa začne o 19:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľka skupiny K
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body