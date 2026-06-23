    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina K
    Houston
    19:00
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)

    Portugalsko - Uzbekistan: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Portugalsko - Uzbekistan: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|23. jún 2026 o 16:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny K na MS vo futbale 2026: Portugalsko - Uzbekistan.

    Portugalsko a Uzbekistan dnes hrajú zápas v skupine K na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina K 2025/2026
    23.06.2026 o 19:00
    2. kolo
    Portugalsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Uzbekistan
    Prenos
    Sledovať budeme zaujímavý súboj, keď Portugalsko zaváhalo v úvode šampionátu, keď remizovalo s Kongom 1:1 po tom, čo na presný zásah Nevesa nadviazal Wissa. Naopak Uzbekistan aj napriek prehre 1:3 s Kolumbiou ukázal potenciál a môžeme očakávať, že bude určite značným súperom pre európskych šampiónov z roku 2016.
    Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 2. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Portugalsko a Uzbekistan. Zápas sa začne o 19:00.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

    Tabuľka skupiny K

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KolumbiaKolumbiaCOL
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    PortugalskoPortugalskoPOR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    DR KongoDR KongoCOD
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    UzbekistanUzbekistanUZB
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Tuchel.
    Thomas Tuchel.
    Z futbalu sa stáva basketbal. Hydratačné pauzy menia identitu zápasu, kritizuje Tuchel
    dnes 16:01
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Tuchel.
    Thomas Tuchel.
    Z futbalu sa stáva basketbal. Hydratačné pauzy menia identitu zápasu, kritizuje Tuchel
    dnes 16:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Portugalsko - Uzbekistan na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina K)