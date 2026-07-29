Kubiš mal parádnu pozíciu, ale víťazstvo mu uniklo. Van Aert sa vrátil vo veľkom štýle

Okolo Dánska 2026
Výsledky 1. etapy (Aalborg - Aalborg, 197,2 km):
1.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
4:10:49 h
2.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
3.
Henrik Pedersen
Uno-X Mobility
+ 0 s
4.
Tim Torn Teutenberg
Lidl - Trek
+ 0 s
5.
Pier-André Côté
NSN Cycling Team
+ 0 s
6.
Christophe Laporte
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš finišoval druhý v úvodnej etape pretekov Okolo Dánska 2026, ktorá po skoro 200 km vrcholila v Aalborgu.
O druhé profesionálne víťazstvo na klubovej úrovni v kariére ho v záverečnom špurte pripravil tohtoročný víťaz klasiky Paríž - Roubaix Wout van Aert.
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Pre Belgičana išlo o prvé preteky po jeden a pol mesiaci.
V polovici júna musel pre zranenie lakťa odstúpiť z pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes, čo je nový názov pre podujatie Critérium du Dauphiné.
Kubiš skončil na minuloročných pretekoch Okolo Dánska na štvrtom mieste a vzhľadom na profil etáp patrí k favoritom na pódium aj tentokrát.
Svoje ambície potvrdil hneď v úvode, keď jeho tím Unibet Rose Rockets veľmi dobre pracoval a v závere vytvoril svojmu lídrovi vynikajúcu pozíciu.
Necelých 10 km pred páskou šikovne zaútočil Tomáš Kopecký a odtiahol so sebou ďalších jazdcov, vrátane Kubiša. Šesťčlenná skupina mala pri vstupe do posledného okruhu (6,5 km pred cieľom) 15-sekundový náskok.
VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Okolo Dánska 2026
Kopecký sa snažil udávať tempo, no v krátkom stúpaní sa zdvihol Van Aert a začal stíhať vedúcu skupinu, v ktorej mal tiež tímového kolegu Christopha Laporta. Ten nestriedal a čakal na Belgičana.
Van Aert si skupinu docvakol asi 2,5 km pred cieľom a okamžite bolo vidieť, že si Kubiš kontroluje práve neho. Hoci do konca zostávalo málo času, Van Aert si dokázal trochu oddýchnuť a v závere prešprintoval Kubiša.
Celkové poradie po 1. etape
1.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
4:10:39 h
2.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 4 s
3.
Henrik Pedersen
Uno-X Mobility
+ 6 s
4.
Tim Torn Teutenberg
Lidl - Trek
+ 10 s
5.
Pier-André Côté
NSN Cycling Team
+ 10 s
6.
Christophe Laporte
Visma-Lease a Bike
+ 10 s