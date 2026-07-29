    Kubiš mal parádnu pozíciu, ale víťazstvo mu uniklo. Van Aert sa vrátil vo veľkom štýle

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|29. júl 2026 o 17:55
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    Lukáš Kubiš nestačil na víťaza Paríž - Roubaix.

    Okolo Dánska 2026

    Výsledky 1. etapy (Aalborg - Aalborg, 197,2 km):

    1.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    4:10:49 h

    2.

    SVK

    Lukáš Kubiš 

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    3.

    DNK

    Henrik Pedersen

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    4.

    DEU

    Tim Torn Teutenberg

    Lidl - Trek

    + 0 s

    5.

    CAN

    Pier-André Côté

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    6.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš finišoval druhý v úvodnej etape pretekov Okolo Dánska 2026, ktorá po skoro 200 km vrcholila v Aalborgu.

    O druhé profesionálne víťazstvo na klubovej úrovni v kariére ho v záverečnom špurte pripravil tohtoročný víťaz klasiky Paríž - Roubaix Wout van Aert.

    Pre Belgičana išlo o prvé preteky po jeden a pol mesiaci.

    V polovici júna musel pre zranenie lakťa odstúpiť z pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes, čo je nový názov pre podujatie Critérium du Dauphiné.

    Kubiš skončil na minuloročných pretekoch Okolo Dánska na štvrtom mieste a vzhľadom na profil etáp patrí k favoritom na pódium aj tentokrát.

    Svoje ambície potvrdil hneď v úvode, keď jeho tím Unibet Rose Rockets veľmi dobre pracoval a v závere vytvoril svojmu lídrovi vynikajúcu pozíciu.

    Necelých 10 km pred páskou šikovne zaútočil Tomáš Kopecký a odtiahol so sebou ďalších jazdcov, vrátane Kubiša. Šesťčlenná skupina mala pri vstupe do posledného okruhu (6,5 km pred cieľom) 15-sekundový náskok.

    VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Okolo Dánska 2026

    Kopecký sa snažil udávať tempo, no v krátkom stúpaní sa zdvihol Van Aert a začal stíhať vedúcu skupinu, v ktorej mal tiež tímového kolegu Christopha Laporta. Ten nestriedal a čakal na Belgičana.

    Van Aert si skupinu docvakol asi 2,5 km pred cieľom a okamžite bolo vidieť, že si Kubiš kontroluje práve neho. Hoci do konca zostávalo málo času, Van Aert si dokázal trochu oddýchnuť a v závere prešprintoval Kubiša.

    Celkové poradie po 1. etape

    1.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    4:10:39 h

    2.

    SVK

    Lukáš Kubiš 

    Unibet Rose Rockets

    + 4 s

    3.

    DNK

    Henrik Pedersen

    Uno-X Mobility

    + 6 s

    4.

    DEU

    Tim Torn Teutenberg

    Lidl - Trek

    + 10 s

    5.

    CAN

    Pier-André Côté

    NSN Cycling Team

    + 10 s

    6.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma-Lease a Bike

    + 10 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš mal parádnu pozíciu, ale víťazstvo mu uniklo. Van Aert sa vrátil vo veľkom štýle
    dnes 17:55
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