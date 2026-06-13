    Haiti
    Haiti
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina C
    Boston
    03:00
    Škótsko
    Škótsko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Haiti - Škótsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

    Haiti - Škótsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Haiti - Škótsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny C na MS vo futbale 2026: Haiti - Škótsko

    Haiti a Škótsko dnes hrajú zápas v skupine C na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Haiti - Škótsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina C 2025/2026
    14.06.2026 o 03:00
    1. kolo
    Haiti
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Škótsko
    Prenos
    Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Haiti a Škótsko. Zápas sa začne o 03:00.

    Nominácia Haiti na MS 2026.

    Brankári: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (Koblenz)

    Obrancovia: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Waregem), Duke Lacroix (Colorado), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (La Gantoise), Ricardo Adé (Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Bern)

    Stredopoliari: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainté (El Paso), Jean-Jacques Danley (Philadelphia), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodensky (Violette), Dominique Simon (Prešov)

    Útočníci: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros)

    Nominácia Škótska na MS 2026.

    Brankári: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Glasgow Rangers)

    Obrancovia: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (FC Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Záhreb), Nathan Patterson (FC Everton), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andy Robertson (FC Liverpool), John Souttar (Glasgow Rangers), Kieran Tierney (Celtic Glasgow)

    Stredopoliari: Ryan Christie (AFC Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (FC Bologna), Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth), Billy Gilmour (SSC Neapol), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (SSC Neapol)

    Útočníci: Che Adams (FC Turín), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (FC Southampton)

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    0 - 0
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver


    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ralf Rangnick.
    Ralf Rangnick.
    Chcel ho aj taliansky veľkoklub. Rakúsko predĺžilo zmluvu s nemeckým trénerom
    dnes 20:47
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ralf Rangnick.
    Ralf Rangnick.
    Chcel ho aj taliansky veľkoklub. Rakúsko predĺžilo zmluvu s nemeckým trénerom
    dnes 20:47
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