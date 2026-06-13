ONLINE: Haiti - Škótsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

ONLINE PRENOS: Haiti - Škótsko na MS vo futbale 2026 LIVE

Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta . Proti sebe nastúpia Haiti a Škótsko . Zápas sa začne o 03:00. Nominácia Haiti na MS 2026. Brankári: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (Koblenz) Obrancovia: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Waregem), Duke Lacroix (Colorado), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (La Gantoise), Ricardo Adé (Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Bern) Stredopoliari: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainté (El Paso), Jean-Jacques Danley (Philadelphia), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodensky (Violette), Dominique Simon (Prešov) Útočníci: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros) Nominácia Škótska na MS 2026. Brankári: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Glasgow Rangers) Obrancovia: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (FC Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Záhreb), Nathan Patterson (FC Everton), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andy Robertson (FC Liverpool), John Souttar (Glasgow Rangers), Kieran Tierney (Celtic Glasgow) Stredopoliari: Ryan Christie (AFC Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (FC Bologna), Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth), Billy Gilmour (SSC Neapol), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (SSC Neapol) Útočníci: Che Adams (FC Turín), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (FC Southampton)

Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta . Proti sebe nastúpia Haiti a Škótsko . Zápas sa začne o 03:00. Nominácia Haiti na MS 2026. Brankári: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (Koblenz) Obrancovia: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Waregem), Duke Lacroix (Colorado), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (La Gantoise), Ricardo Adé (Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Bern) Stredopoliari: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainté (El Paso), Jean-Jacques Danley (Philadelphia), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodensky (Violette), Dominique Simon (Prešov) Útočníci: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros) Nominácia Škótska na MS 2026. Brankári: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Glasgow Rangers) Obrancovia: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (FC Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Záhreb), Nathan Patterson (FC Everton), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andy Robertson (FC Liverpool), John Souttar (Glasgow Rangers), Kieran Tierney (Celtic Glasgow) Stredopoliari: Ryan Christie (AFC Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (FC Bologna), Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth), Billy Gilmour (SSC Neapol), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (SSC Neapol) Útočníci: Che Adams (FC Turín), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (FC Southampton)

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Tabuľka skupiny C

Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body