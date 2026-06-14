    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina E
    Houston
    19:00
    Curaçao
    Curaçao
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Nemecko - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

    Nemecko - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Nemecko - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. jún 2026 o 16:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny E na MS vo futbale 2026: Nemecko - Curacao

    Nemecko a Curacao dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Nemecko - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
    14.06.2026 o 19:00
    1. kolo
    Nemecko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Curaçao
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny E zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nemeckom a Curaçaom.

    Nemecko je v tomto zápase jednoznačným favoritom. Julian Nagelsmann bude v 38 rokoch najmladším trenérom turnaja a je dokonca mladší ako navrátilec do zostavy Nemecka, Manuel Neuer. Nemci ťahajú šnúru 9 víťazstiev v rade, keď vyhrali 5 zápasov v kvalifikácii na tento turnaj a zároveň zvládli aj všetky 4 prípravné zápasy. Na celkový triumf na MS čaká Nationalelf od roku 2014.

    Curaçao čaká debut na pôde MS. Tréner Dick Advocaat sa v 78 rokoch stane najstarším trénerom, ktorý kedy viedol výber na MS, pričom táto krajina je najmenšou podľa rozlohy aj počtu obyvateľov zo všetkých účastníkov tohtoročných MS. Zaujímavosťou je, že len útočník Tahith Chong sa narodil na tomto ostrove.

    Získajú Nemci očakávané 3 body alebo sa futbalovému trpaslíkovi podarí Nationalelf zaskočiť a získať premiérové body už vo svojom prvom historickom zápase na MS?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

    Tabuľka skupiny E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    vs.
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Nemecko - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Nemecko - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Nemecko - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)
    dnes 16:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Nemecko - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Nemecko - Curacao: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Nemecko - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)
    dnes 16:00
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