ONLINE: Nemecko - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)

Nemecko a Curacao dnes hrajú zápas v skupine E na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Nemecko - Curacao na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina E 2025/2026
14.06.2026 o 19:00
1. kolo
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Curaçao
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny E zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nemeckom a Curaçaom.
Nemecko je v tomto zápase jednoznačným favoritom. Julian Nagelsmann bude v 38 rokoch najmladším trenérom turnaja a je dokonca mladší ako navrátilec do zostavy Nemecka, Manuel Neuer. Nemci ťahajú šnúru 9 víťazstiev v rade, keď vyhrali 5 zápasov v kvalifikácii na tento turnaj a zároveň zvládli aj všetky 4 prípravné zápasy. Na celkový triumf na MS čaká Nationalelf od roku 2014.
Curaçao čaká debut na pôde MS. Tréner Dick Advocaat sa v 78 rokoch stane najstarším trénerom, ktorý kedy viedol výber na MS, pričom táto krajina je najmenšou podľa rozlohy aj počtu obyvateľov zo všetkých účastníkov tohtoročných MS. Zaujímavosťou je, že len útočník Tahith Chong sa narodil na tomto ostrove.
Získajú Nemci očakávané 3 body alebo sa futbalovému trpaslíkovi podarí Nationalelf zaskočiť a získať premiérové body už vo svojom prvom historickom zápase na MS?
Nemecko je v tomto zápase jednoznačným favoritom. Julian Nagelsmann bude v 38 rokoch najmladším trenérom turnaja a je dokonca mladší ako navrátilec do zostavy Nemecka, Manuel Neuer. Nemci ťahajú šnúru 9 víťazstiev v rade, keď vyhrali 5 zápasov v kvalifikácii na tento turnaj a zároveň zvládli aj všetky 4 prípravné zápasy. Na celkový triumf na MS čaká Nationalelf od roku 2014.
Curaçao čaká debut na pôde MS. Tréner Dick Advocaat sa v 78 rokoch stane najstarším trénerom, ktorý kedy viedol výber na MS, pričom táto krajina je najmenšou podľa rozlohy aj počtu obyvateľov zo všetkých účastníkov tohtoročných MS. Zaujímavosťou je, že len útočník Tahith Chong sa narodil na tomto ostrove.
Získajú Nemci očakávané 3 body alebo sa futbalovému trpaslíkovi podarí Nationalelf zaskočiť a získať premiérové body už vo svojom prvom historickom zápase na MS?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body