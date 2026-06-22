ONLINE: Nórsko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)

Nórsko a Senegal dnes hrajú zápas v skupine I na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Nórsko - Senegal na MS vo futbale 2026 LIVE
Naopak africký zástupca odštartoval turnaj s prehrou proti favoritovi z Francúzska, ktorému podľahol 1:3. Hoci sa Kylianovi Mbappému podarilo otvoriť skóre po vyše hodine hry, majstri sveta z roku 2018 odskočili do dvojgólového vedenia zásluhou Bradleyho Barcolu. Hoci dal Senegalu nádej ešte v samom závere Ibrahim Mbaye, hneď po rozohrávke sa nádherným gólom presadil opäť Mbappé.
Severania odštartovali svoje pôsobenie na svetovom šampionátom triumfom 4:1 proti Iraku, keď na dva góly hviezdy Erlinga Haalanda nadviazal neskôr v druhom polčase Leo Ostigard, po ktorom ešte padol aj vlastný gól do siete Iraku.
Pôjde len o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tímov, keď sa proti sebe premiérovo postavili v roku 2006 v medzištátnom zápase, keď sa z víťazstva 2:1 tešil Senegal.
Tabuľka skupiny I
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