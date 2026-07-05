    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    05.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    New York
    22:00
    Nórsko
    Nórsko
    Prehľad´PreviewEndrickOnline prenos

    ONLINE: Brazília - Nórsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Brazília - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Brazília - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|5. júl 2026 o 19:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z osemfinále na MS vo futbale 2026: Brazília - Nórsko.

    Brazília a Nórsko dnes hrajú zápas osemfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Brazília - Nórsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Osemfinále 2025/2026
    05.07.2026 o 22:00
    Brazília
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Nórsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    05.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    New York | New York
    06.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Mexiko City | Mexiko City

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Kapverd sa vrátili domov po MS vo futbale 2026.
    Futbalisti Kapverd sa vrátili domov po MS vo futbale 2026.
    Prirovnali ich k hrdinom, ktorí vybojovali nezávislosť. Kapverdy privítali doma tisíce fanúšikov
    dnes 19:16
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Kapverd sa vrátili domov po MS vo futbale 2026.
    Futbalisti Kapverd sa vrátili domov po MS vo futbale 2026.
    Prirovnali ich k hrdinom, ktorí vybojovali nezávislosť. Kapverdy privítali doma tisíce fanúšikov
    dnes 19:16
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Brazília - Nórsko, osemfinále na MS vo futbale 2026 LIVE