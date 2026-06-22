    Jordánsko
    Jordánsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina J
    San Francisco
    05:00
    Alžírsko
    Alžírsko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Jordánsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)

    Jordánsko - Alžírsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Jordánsko - Alžírsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|22. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny J na MS vo futbale 2026: Jordánsko - Alžírsko.

    Jordánsko a Alžírsko dnes hrajú zápas v skupine J na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Jordánsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina J 2025/2026
    23.06.2026 o 05:00
    2. kolo
    Jordánsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Alžírsko
    Prehľad
    Rozhodca: Slavko Vinčić (SLO).
    Prenos
    Alžírsko

    Na Alžírčanov čakal hneď v úvode najťažší možný súper, keď sa postavili proti uplynulým majstrom sveta. Duel sa však niesol v znamení Lionela Messiho, ktorý hattrickom rozhodol o triumfe 3:0 a prvých troch bodoch pre Argentínu. Gól sa podarilo streliť aj Faresovi Chaibimu ešte v prvom polčase, pre postavenie mimo hry však presný zásah napokon neplatil.
    Jordánsko

    Hoci Jordánci nepatria k favoritom skupiny, už v prvom zápase sa im podarilo potrápiť Rakúšanov, hoci bez bodového zisku. Po góle Romana Schmida ešte stihol odpovedať v druhom polčase Ali Olwan, v poslednej dvadsaťpäťminútovke však prišiel vlastný gól, po ktorom sa Jordánsko muselo znova doťahovať. Duel napokon rozhodol s gólovou poistkou z penalty Marko Arnautovic. Jordánsko tak podľahlo Rakúsku 1:3.
    Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny J stretne Jordánsko a Alžírsko.

    Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie oboch tímov, keď sa spolu stretli v roku 2004 v rámci medzištátneho zápasu. Duel sa vtedy skončil nerozhodnou remízou 1:1.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    2 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Argentíny oslavujú na konci prvého polčasu zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Hráči Argentíny oslavujú na konci prvého polčasu zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Argentína stále neinkasovala a zaistila si postup na MS. Opäť žiaril kapitán Messi
    dnes 21:02
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Argentíny oslavujú na konci prvého polčasu zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Hráči Argentíny oslavujú na konci prvého polčasu zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Argentína stále neinkasovala a zaistila si postup na MS. Opäť žiaril kapitán Messi
    dnes 21:02
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