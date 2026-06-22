ONLINE: Jordánsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)

Jordánsko a Alžírsko dnes hrajú zápas v skupine J na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Jordánsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina J 2025/2026
23.06.2026 o 05:00
2. kolo
Jordánsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Alžírsko
Prehľad
Rozhodca: Slavko Vinčić (SLO).
Prenos
Alžírsko
Na Alžírčanov čakal hneď v úvode najťažší možný súper, keď sa postavili proti uplynulým majstrom sveta. Duel sa však niesol v znamení Lionela Messiho, ktorý hattrickom rozhodol o triumfe 3:0 a prvých troch bodoch pre Argentínu. Gól sa podarilo streliť aj Faresovi Chaibimu ešte v prvom polčase, pre postavenie mimo hry však presný zásah napokon neplatil.
Na Alžírčanov čakal hneď v úvode najťažší možný súper, keď sa postavili proti uplynulým majstrom sveta. Duel sa však niesol v znamení Lionela Messiho, ktorý hattrickom rozhodol o triumfe 3:0 a prvých troch bodoch pre Argentínu. Gól sa podarilo streliť aj Faresovi Chaibimu ešte v prvom polčase, pre postavenie mimo hry však presný zásah napokon neplatil.
Jordánsko
Hoci Jordánci nepatria k favoritom skupiny, už v prvom zápase sa im podarilo potrápiť Rakúšanov, hoci bez bodového zisku. Po góle Romana Schmida ešte stihol odpovedať v druhom polčase Ali Olwan, v poslednej dvadsaťpäťminútovke však prišiel vlastný gól, po ktorom sa Jordánsko muselo znova doťahovať. Duel napokon rozhodol s gólovou poistkou z penalty Marko Arnautovic. Jordánsko tak podľahlo Rakúsku 1:3.
Hoci Jordánci nepatria k favoritom skupiny, už v prvom zápase sa im podarilo potrápiť Rakúšanov, hoci bez bodového zisku. Po góle Romana Schmida ešte stihol odpovedať v druhom polčase Ali Olwan, v poslednej dvadsaťpäťminútovke však prišiel vlastný gól, po ktorom sa Jordánsko muselo znova doťahovať. Duel napokon rozhodol s gólovou poistkou z penalty Marko Arnautovic. Jordánsko tak podľahlo Rakúsku 1:3.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Majstrovstvách sveta, kde sa v rámci skupiny J stretne Jordánsko a Alžírsko.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie oboch tímov, keď sa spolu stretli v roku 2004 v rámci medzištátneho zápasu. Duel sa vtedy skončil nerozhodnou remízou 1:1.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie oboch tímov, keď sa spolu stretli v roku 2004 v rámci medzištátneho zápasu. Duel sa vtedy skončil nerozhodnou remízou 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.
Tabuľka skupiny J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body