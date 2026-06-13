    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina C
    New York
    00:00
    Maroko
    Maroko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

    Brazília - Maroko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Brazília - Maroko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny C na MS vo futbale 2026: Brazília - Maroko.

    Brazília a Maroko dnes hrajú zápas v skupine C na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina C 2025/2026
    14.06.2026 o 00:00
    1. kolo
    Brazília
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Maroko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00. Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu MS vo futbale medzi Brazíliou a Marokom. V skupine C sa ešte nachádza Škótsko a Haiti. Úvodný výkop je naplánovaný na 00:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Nominácia Brazílie na MS 2026.

    Brankári: Alisson (FC Liverpool), Ederson (Fenerbahce Istanbul), Weverton (Gremio)

    Obrancovia: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (obaja Flamengo), Bremer (Juventus Turín), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (AS Rím), Marquinhos (Paríž Saint-Germain), Gabriel (FC Arsenal), Douglas Santos (Zenit Petrohrad)

    Stredopoliari: Bruno Guimaraes (Newcastle Untied), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

    Útočníci: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Igor Thiago (FC Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit Petrohrad), Neymar (FC Santos), Rayan (Bournemouth)

    Nominácia Maroka na MS 2026.

    Brankári: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RSB Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR Rabat)

    Obrancovia: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Bellammari (Al Ahly SC), Achraf Hakimi (Paríž St. Germain), Zakaria El Ouahdi (KAA Gent), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (Fulham FC)

    Stredopoliari: Samir El Mourabet (Racing Štrasburg), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Neil El Aynaoui (AS Rím), Sofyan Amrabat (Betis Sevilla), Azzedine Ounahi (FC Girona), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

    Útočníci: Abdesamad Ezzalzouli (Betis Sevilla), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessim (Racing Štrasburg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt)

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    0 - 0
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ralf Rangnick.
    Ralf Rangnick.
    Chcel ho aj taliansky veľkoklub. Rakúsko predĺžilo zmluvu s nemeckým trénerom
    dnes 20:47
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ralf Rangnick.
    Ralf Rangnick.
    Chcel ho aj taliansky veľkoklub. Rakúsko predĺžilo zmluvu s nemeckým trénerom
    dnes 20:47
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