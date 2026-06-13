ONLINE: Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)

Brazília a Maroko dnes hrajú zápas v skupine C na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina C 2025/2026
14.06.2026 o 00:00
1. kolo
Brazília
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Maroko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00. Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu MS vo futbale medzi Brazíliou a Marokom. V skupine C sa ešte nachádza Škótsko a Haiti. Úvodný výkop je naplánovaný na 00:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Nominácia Brazílie na MS 2026.
Brankári: Alisson (FC Liverpool), Ederson (Fenerbahce Istanbul), Weverton (Gremio)
Obrancovia: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (obaja Flamengo), Bremer (Juventus Turín), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (AS Rím), Marquinhos (Paríž Saint-Germain), Gabriel (FC Arsenal), Douglas Santos (Zenit Petrohrad)
Stredopoliari: Bruno Guimaraes (Newcastle Untied), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)
Útočníci: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Igor Thiago (FC Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit Petrohrad), Neymar (FC Santos), Rayan (Bournemouth)
Nominácia Maroka na MS 2026.
Brankári: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RSB Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR Rabat)
Obrancovia: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Bellammari (Al Ahly SC), Achraf Hakimi (Paríž St. Germain), Zakaria El Ouahdi (KAA Gent), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (Fulham FC)
Stredopoliari: Samir El Mourabet (Racing Štrasburg), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Neil El Aynaoui (AS Rím), Sofyan Amrabat (Betis Sevilla), Azzedine Ounahi (FC Girona), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Útočníci: Abdesamad Ezzalzouli (Betis Sevilla), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessim (Racing Štrasburg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt)
Nominácia Brazílie na MS 2026.
Brankári: Alisson (FC Liverpool), Ederson (Fenerbahce Istanbul), Weverton (Gremio)
Obrancovia: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (obaja Flamengo), Bremer (Juventus Turín), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (AS Rím), Marquinhos (Paríž Saint-Germain), Gabriel (FC Arsenal), Douglas Santos (Zenit Petrohrad)
Stredopoliari: Bruno Guimaraes (Newcastle Untied), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)
Útočníci: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Igor Thiago (FC Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit Petrohrad), Neymar (FC Santos), Rayan (Bournemouth)
Nominácia Maroka na MS 2026.
Brankári: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RSB Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR Rabat)
Obrancovia: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Bellammari (Al Ahly SC), Achraf Hakimi (Paríž St. Germain), Zakaria El Ouahdi (KAA Gent), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (Fulham FC)
Stredopoliari: Samir El Mourabet (Racing Štrasburg), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Neil El Aynaoui (AS Rím), Sofyan Amrabat (Betis Sevilla), Azzedine Ounahi (FC Girona), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Útočníci: Abdesamad Ezzalzouli (Betis Sevilla), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessim (Racing Štrasburg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt)
Tabuľka skupiny C
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body