    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Monterrey
    03:00
    Maroko
    Maroko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Holandsko - Maroko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Holandsko - Maroko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026
    Holandsko - Maroko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026 (Autor: Sportnet)
    Sportnet|29. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Holandsko - Maroko.

    Holandsko a Maroko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Holandsko - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/32 finále 2025/2026
    30.06.2026 o 03:00
    Holandsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Maroko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Brazília
    Brazília
    2 - 1
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Gesto solidarity FIFA zatrhla. Francúzi chceli nastúpiť s čiernymi páskami
    dnes 20:21
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Gesto solidarity FIFA zatrhla. Francúzi chceli nastúpiť s čiernymi páskami
    dnes 20:21
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Holandsko - Maroko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE