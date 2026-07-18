ONLINE: Francúzsko - Anglicko, zápas o 3. miesto na MS vo futbale 2026 LIVE

Francúzsko a Anglicko dnes hrajú zápas o 3. miesto vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Fotogaléria zo zápasu Francúzsko - Anglicko na MS vo futbale 2026 (zápas o 3. miesto)
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Francúzsko - Anglicko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta O 3. miesto 2025/2026
18.07.2026 o 23:00
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Anglicko
Prehľad
Rozhodca: Jesús Valenzuela (VEN).
Prenos
Anglicko
Rovnako sa tiež rozplynul aj anglický sen o titule majstra sveta, keď po postupe do play-off zdolali Kongo 2:1, následne aj domáce Mexiko 3:2. Aj vo štvrťfinále boli zverenci Thomasa Tuchela neďaleko od vyradenia, napokon však zdolali aj Nórsko 2:1 po predĺžení. Nad ich sily už ale bola následne Argentína, ktorá zdolala Anglicko po veľkolepom obrate.
Rovnako sa tiež rozplynul aj anglický sen o titule majstra sveta, keď po postupe do play-off zdolali Kongo 2:1, následne aj domáce Mexiko 3:2. Aj vo štvrťfinále boli zverenci Thomasa Tuchela neďaleko od vyradenia, napokon však zdolali aj Nórsko 2:1 po predĺžení. Nad ich sily už ale bola následne Argentína, ktorá zdolala Anglicko po veľkolepom obrate.
Francúzsko
Majstri sveta z roku 2018 kráčali na turnaji dlho bez jediného zaváhania. Po sérii výhier napokon prišla prvá prehra až v semifinále, keď nestačili na Španielsko výsledkom 0:2. V rámci play-off však zvládli zdola Švédsko 3:0, Paraguaj 1:0 a Maroko 2:0.
Majstri sveta z roku 2018 kráčali na turnaji dlho bez jediného zaváhania. Po sérii výhier napokon prišla prvá prehra až v semifinále, keď nestačili na Španielsko výsledkom 0:2. V rámci play-off však zvládli zdola Švédsko 3:0, Paraguaj 1:0 a Maroko 2:0.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní Majstrovstiev sveta, kde sa v rámci súboja o 3. miesto stretne Francúzsko a Anglicko.
Za posledných desať rokov pôjde o ich tretie vzájomné vystúpenie, pričom to posledné sa zrodilo práve na svetovom šampionáte v Katare, kde si vo štvrťfinále poradili Francúzi tesným výsledkom 2:1.
Za posledných desať rokov pôjde o ich tretie vzájomné vystúpenie, pričom to posledné sa zrodilo práve na svetovom šampionáte v Katare, kde si vo štvrťfinále poradili Francúzi tesným výsledkom 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.
MS vo futbale 2026 - finále a zápas o 3.miesto
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále