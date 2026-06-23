ONLINE: Anglicko - Ghana na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

Anglicko a Ghana dnes hrajú zápas v skupine L na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Anglicko - Ghana na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina L 2025/2026
23.06.2026 o 22:00
2. kolo
Anglicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ghana
Prenos
Angličania otvorili turnaj jedným z najlepších zápasov doterajšieho priebehu svetového šampionátu, keď si poradilo s Chorvátskom 5:2. Naopak pozitívne naladení budú aj futbalisti Ghany, ktorá zvládla rozhodnúť v poslednom zápase až v nadstavenom čase druhého polčasu. S Panamou tak zvíťazila 1:0.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 2. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Anglicko a Ghana. Zápas sa začne o 22:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:00.
Tabuľka skupiny L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body