ONLINE: Francúzsko - Švédsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Francúzsko a Švédsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Francúzsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
30.06.2026 o 23:00
Francúzsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Švédskom.
Francúzsko postúpilo do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny a skupinovú časť zvládlo bez jedinej straty bodu. Na úvod zdolalo Senegal 3:1, následne si poradilo s Irakom 3:0 a na záver potvrdilo svoju dominanciu víťazstvom 4:1 nad Nórskom. Deväť bodov, skóre 10:2 a veľmi presvedčivé výkony robia z Francúzov jedného z najväčších favoritov na zisk titulu.
Švédsko si vybojovalo postup z tretieho miesta vo svojej skupine. Na úvod turnaja presvedčivo zdolalo Tunisko 5:1, no v druhom stretnutí utrpelo vysokú prehru 1:5 s Holandskom. V závere skupinovej fázy však zabralo a po remíze 1:1 s Japonskom si zabezpečilo miestenku do šestnásťfinále.
Francúzsko postúpilo do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny a skupinovú časť zvládlo bez jedinej straty bodu. Na úvod zdolalo Senegal 3:1, následne si poradilo s Irakom 3:0 a na záver potvrdilo svoju dominanciu víťazstvom 4:1 nad Nórskom. Deväť bodov, skóre 10:2 a veľmi presvedčivé výkony robia z Francúzov jedného z najväčších favoritov na zisk titulu.
Švédsko si vybojovalo postup z tretieho miesta vo svojej skupine. Na úvod turnaja presvedčivo zdolalo Tunisko 5:1, no v druhom stretnutí utrpelo vysokú prehru 1:5 s Holandskom. V závere skupinovej fázy však zabralo a po remíze 1:1 s Japonskom si zabezpečilo miestenku do šestnásťfinále.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.