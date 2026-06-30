    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    New York
    23:00
    Švédsko
    Švédsko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Francúzsko - Švédsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Francúzsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Francúzsko - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|30. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šestnásťfinále na MS vo futbale 2026: Francúzsko - Švédsko.

    Francúzsko a Švédsko dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Francúzsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
    30.06.2026 o 23:00
    Francúzsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Švédsko
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu šestnásťfinále Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Švédskom.

    Francúzsko postúpilo do vyraďovacej fázy z prvého miesta svojej skupiny a skupinovú časť zvládlo bez jedinej straty bodu. Na úvod zdolalo Senegal 3:1, následne si poradilo s Irakom 3:0 a na záver potvrdilo svoju dominanciu víťazstvom 4:1 nad Nórskom. Deväť bodov, skóre 10:2 a veľmi presvedčivé výkony robia z Francúzov jedného z najväčších favoritov na zisk titulu.

    Švédsko si vybojovalo postup z tretieho miesta vo svojej skupine. Na úvod turnaja presvedčivo zdolalo Tunisko 5:1, no v druhom stretnutí utrpelo vysokú prehru 1:5 s Holandskom. V závere skupinovej fázy však zabralo a po remíze 1:1 s Japonskom si zabezpečilo miestenku do šestnásťfinále.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 23:00.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 1
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
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    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Francúzsko - Švédsko, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE