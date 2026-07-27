Infantino odmietol kritiku FIFA a hodnotí šampionát: Pracovali sme na zjednotení krajín

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino odmietol kritiku riadiaceho orgánu a majstrovstiev sveta a obvinil oponentov zo „šírenia nenávisti a falošných klebiet“.
Infantino v dlhom príspevku na Instagrame v pondelok ráno napísal, že MS v USA, Mexiku a Kanade boli „najvýnimočnejšie majstrovstvá sveta“, ktoré „oslavovali ľudstvo v najlepšej forme“.
Kritikom odkázal, aby „na chvíľu premýšľali, meditovali, modlili sa, alebo si pozreli futbalový zápas“, pretože „náš svet potrebuje lásku, nie nenávisť, toleranciu, nie rozdelenie, oslavu, nie smútok“.
Infantino vyzdvihol pokojnú atmosféru na 16 štadiónoch a fakt, že turnaj, ktorý sa konal od 11. júna do 19. júla, sledovali miliardy ľudí z celého sveta.
Neúnavne sme pracovali na zjednotení krajín
„Je mi ľúto, že zápasy sa už skončili a je mi ľúto, že ste zmeškali všetku tú radosť a spolupatričnosť. Je mi ľúto, že vás tak pohltila nenávisť a kritika, že ste o všetko prišli.
Zatiaľ, čo vy ste šírili nenávisť, my sme neúnavne pracovali na zjednotení krajín vo vojne. Irán vstúpil do Spojených štátov bez incidentov alebo konfliktov,“ povedal Infantino.
Šéf FIFA však vo svojom príspevku už nespomenul kritiku iránskeho tímu na vízové obmedzenia, ktoré naň uvalili americké úrady a zákaz vstupu pre somálskeho rozhodcu Omara Artana.
Vrcholom bol zrušený trest pre útočníka USA
Infantino taktiež odmietol kritiku smerujúcu na rozhodcov a disciplinárne záležitosti. Vrcholom bol zrušený automatický trest pre amerického útočníka Folarina Baloguna po intervencii amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Prezident FIFA povedal, že je „zvláštne“, že kritika prichádza z krajín, kde sú podobné praktiky „bežné a všeobecne akceptované“. Informovala agentúra dpa.