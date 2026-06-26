    Egypt
    Egypt
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina G
    Seattle
    05:00
    Irán
    Irán
    PrehľadPride zápasOnline prenos

    ONLINE: Egypt - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)

    Egypt - Irán: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Egypt - Irán: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|26. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny G na MS vo futbale 2026: Egypt - Irán.

    Egypt a Irán dnes hrajú zápas v skupine G na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Egypt - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina G 2025/2026
    27.06.2026 o 05:00
    3. kolo
    Egypt
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Irán
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    EgyptEgyptEGY
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    2
    IránIránIRN
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    2
    0
    2
    0
    1:1
    2
    R
    R
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    2
    0
    1
    1
    3:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    vs.
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

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