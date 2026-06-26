ONLINE: Egypt - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina G)

Egypt a Irán dnes hrajú zápas v skupine G na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Egypt - Irán na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina G 2025/2026
27.06.2026 o 05:00
3. kolo
Egypt
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Irán
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.
Tabuľka skupiny G
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body