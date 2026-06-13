ONLINE: Austrália - Turecko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

Austrália a Turecko dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Austrália - Turecko na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
14.06.2026 o 06:00
1. kolo
Austrália
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Turecko
Prenos
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Austrália a Turecko. Zápas sa začne o 06:00.
Nominácia Austrálie na MS 2026.
Brankári: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante)
Obrancovia: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam), Cameron Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL Nikózia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Graz), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City)
Stredopoliari: Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine, Connor Metcalfe (obaja St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (FC Sydney)
Útočníci: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Mačida Zelvia)
Nominácia Turecka na MS vo futbale 2026.
Brankári: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
Obrancovia: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Rím)
Stredopoliari: Hakan Calhanoglu (Inter Miláno), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Útočníci: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus Turín), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)
Nominácia Austrálie na MS 2026.
Brankári: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante)
Obrancovia: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam), Cameron Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL Nikózia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Graz), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City)
Stredopoliari: Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine, Connor Metcalfe (obaja St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (FC Sydney)
Útočníci: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Mačida Zelvia)
Nominácia Turecka na MS vo futbale 2026.
Brankári: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
Obrancovia: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Rím)
Stredopoliari: Hakan Calhanoglu (Inter Miláno), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Útočníci: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus Turín), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)
Tabuľka skupiny D
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body