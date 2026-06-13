    Austrália
    Austrália
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina D
    Vancouver
    06:00
    Turecko
    Turecko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Austrália - Turecko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)

    Austrália - Turecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Austrália - Turecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny D na MS vo futbale 2026: Austrália - Turecko

    Austrália a Turecko dnes hrajú zápas v skupine D na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Austrália - Turecko na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina D 2025/2026
    14.06.2026 o 06:00
    1. kolo
    Austrália
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Turecko
    Prenos
    Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpia Austrália a Turecko. Zápas sa začne o 06:00.

    Nominácia Austrálie na MS 2026.

    Brankári: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante)

    Obrancovia: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam), Cameron Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL Nikózia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Graz), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City)

    Stredopoliari: Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine, Connor Metcalfe (obaja St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (FC Sydney)

    Útočníci: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Mačida Zelvia)

    Nominácia Turecka na MS vo futbale 2026.

    Brankári: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

    Obrancovia: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Rím)

    Stredopoliari: Hakan Calhanoglu (Inter Miláno), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökcü (Besiktas), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

    Útočníci: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus Turín), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgün (Galatasaray)

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TureckoTureckoTUR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ParaguajParaguajPAR
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Lopes
    Roberto Lopes
    Správu považoval za spam. Futbalista Kapverd vďačí účasti na MS sociálnej sieti
    dnes 20:18
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Lopes
    Roberto Lopes
    Správu považoval za spam. Futbalista Kapverd vďačí účasti na MS sociálnej sieti
    dnes 20:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Austrália - Turecko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina D)