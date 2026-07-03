ONLINE: Austrália - Egypt, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Austrália a Egypt dnes hrajú zápas šestnásťfinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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ONLINE PRENOS: Austrália - Egypt na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta 1/16 finále 2025/2026
03.07.2026 o 20:00
Austrália
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Egypt
Prenos
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu zo šestnásťfinále majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpi Austrália a Egypt Zápas sa začne o 20:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.