ONLINE: Anglicko - Argentína, semifinále na MS vo futbale 2026 LIVE

Anglicko a Argentína dnes hrajú zápas semifinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
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ONLINE PRENOS: Anglicko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Semifinále 2025/2026
15.07.2026 o 21:00
Anglicko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Argentína
Prenos
Argentína
Argentína pokračuje na ceste za obhajobou titulu bez jedinej prehry. Na aktuálnych majstrovstvách sveta vyhrala všetkých šesť zápasov a jej víťazná séria na svetových šampionátoch sa natiahla už na 12 stretnutí. Vo vyraďovacej fáze však musela dvakrát poriadne zabrať. Vo štvrťfinále proti Švajčiarsku, ktoré väčšinu zápasu dohrávalo v oslabení, rozhodla o postupe až v predĺžení po triumfe 3:1. Rovnako ako v predchádzajúcom kole proti Egyptu.
Argentína pokračuje na ceste za obhajobou titulu bez jedinej prehry. Na aktuálnych majstrovstvách sveta vyhrala všetkých šesť zápasov a jej víťazná séria na svetových šampionátoch sa natiahla už na 12 stretnutí. Vo vyraďovacej fáze však musela dvakrát poriadne zabrať. Vo štvrťfinále proti Švajčiarsku, ktoré väčšinu zápasu dohrávalo v oslabení, rozhodla o postupe až v predĺžení po triumfe 3:1. Rovnako ako v predchádzajúcom kole proti Egyptu.
Anglicko
Anglicko síce na prebiehajúcom svetovom šampionáte herne zatiaľ úplne nepresviedča, no vo vyraďovacej fáze ukazuje silnú mentálnu odolnosť. Vo štvrťfinále proti Nórsku dokázalo nepriaznivý vývoj otočiť a po predĺžení triumfovalo 2:1. Kým tréner Thomas Tuchel a Jude Bellingham mali na výkon rozdielny pohľad, spoločným výsledkom je postup medzi najlepšiu štvoricu.
Anglicko síce na prebiehajúcom svetovom šampionáte herne zatiaľ úplne nepresviedča, no vo vyraďovacej fáze ukazuje silnú mentálnu odolnosť. Vo štvrťfinále proti Nórsku dokázalo nepriaznivý vývoj otočiť a po predĺžení triumfovalo 2:1. Kým tréner Thomas Tuchel a Jude Bellingham mali na výkon rozdielny pohľad, spoločným výsledkom je postup medzi najlepšiu štvoricu.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu zo semifinále majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpi Anglicko a Argentína. Zápas sa začne o 21:00.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - semifinále
Pavúk MS vo futbale 2026
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