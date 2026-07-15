    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    15.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
    Atlanta
    21:00
    Argentína
    Argentína
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    PrehľadPreviewSúvisiace

    ONLINE: Anglicko - Argentína, semifinále na MS vo futbale 2026 LIVE

    Anglicko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Anglicko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|15. júl 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo semifinále na MS vo futbale 2026: Anglicko - Argentína.

    Anglicko a Argentína dnes hrajú zápas semifinále vo vyraďovacej fáze na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Anglicko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Semifinále 2025/2026
    15.07.2026 o 21:00
    Anglicko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Argentína
    Prenos
    Argentína

    Argentína pokračuje na ceste za obhajobou titulu bez jedinej prehry. Na aktuálnych majstrovstvách sveta vyhrala všetkých šesť zápasov a jej víťazná séria na svetových šampionátoch sa natiahla už na 12 stretnutí. Vo vyraďovacej fáze však musela dvakrát poriadne zabrať. Vo štvrťfinále proti Švajčiarsku, ktoré väčšinu zápasu dohrávalo v oslabení, rozhodla o postupe až v predĺžení po triumfe 3:1. Rovnako ako v predchádzajúcom kole proti Egyptu.
    Anglicko

    Anglicko síce na prebiehajúcom svetovom šampionáte herne zatiaľ úplne nepresviedča, no vo vyraďovacej fáze ukazuje silnú mentálnu odolnosť. Vo štvrťfinále proti Nórsku dokázalo nepriaznivý vývoj otočiť a po predĺžení triumfovalo 2:1. Kým tréner Thomas Tuchel a Jude Bellingham mali na výkon rozdielny pohľad, spoločným výsledkom je postup medzi najlepšiu štvoricu.
    Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu zo semifinále majstrovstiev sveta. Proti sebe nastúpi Anglicko a Argentína. Zápas sa začne o 21:00.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.


    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 - semifinále

    14.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    0 - 2
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    15.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Atlanta | Atlanta

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke fanúšikovia Francúzska.
    Na snímke fanúšikovia Francúzska.
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    dnes 13:30
    Anglicko - Argentína: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    dnes 18:00
    Online prenosSledujte s nami ONLINE prenos zo semifinále na MS vo futbale 2026: Anglicko - Argentína.
    dnes 18:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke fanúšikovia Francúzska.
    Na snímke fanúšikovia Francúzska.
    Francúzsko po prehre v semifinále MS zachvátili nepokoje. Stovky útokov na políciu
    dnes 19:082
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