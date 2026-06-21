    Uruguaj
    Uruguaj
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina H
    Miami
    00:00
    Kapverdy
    Kapverdy
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Uruguaj - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)

    Uruguaj - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Uruguaj - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|21. jún 2026 o 20:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny H na MS vo futbale 2026: Uruguaj - Kapverdy.

    Uruguaj a Kapverdy dnes hrajú zápas v skupine H na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Uruguaj - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina H 2025/2026
    22.06.2026 o 00:00
    2. kolo
    Uruguaj
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Kapverdy
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

    Tabuľka skupiny H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KapverdyKapverdyCPV
    1
    0
    1
    0
    0:0
    1
    R
    4
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    4 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami

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    dnes 20:01
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