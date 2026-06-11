    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    Mexiko City
    21:00
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

    Mexiko - Južná Afrika: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (2)
    Mexiko - Južná Afrika: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|11. jún 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS vo futbale 2026: Mexiko - Južná Afrika.

    Mexiko a Južná Afrika dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.
    Juhokórejský fanúšik pózuje pred pódium MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.
    2 fotografií
    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    11.06.2026 o 21:00
    1. kolo
    Mexiko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Južná Afrika
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní otváracieho zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou. V skupine figurujú ešte Južná Kórea a Česko. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.

    Nominácia Mexika na MS 2026.

    Brankári: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

    Obrancovia: Jesus Gallardo (Toluca), Johan Vazquez (FC Janov), Israel Reyes (America Mexiko), Cesar Montes (Lokomotiv Moskva), Jorge Sanchez (PAOK Solún), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)

    Stredopoliari: Edson Alvarez (Fenerbahce Istanbul), Erik Lira (Cruz Azul), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla), Gilberto Mora (Tijuana), Brian Gutierrez, Luis Romo (obaja Guadalajara), Orbelin Pineda A(EK Atény), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atletico Madrid), Luis Chávez (Dynamo Moskva)

    Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Miláno), Raul Jimenez (Fulham), Julián Quiňones (Al Kadsiah), Armando Gonzalez (Guadalajara), Guillermo Martinez (UNAM Mexiko), Cesar Huerta (Anderlecht Brusel).

    Nominácia Juhoafrickej republiky na MS 2026.

    Brankári: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwelele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

    Obrancovia: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane (všetci Mamelodi Sundowns), Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi (obaja Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Samukele Kabini (Molde), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Thabang Matuludi (Polokwane City), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Ime Okon (Hannover)

    Stredopoliari: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng (všetci Orlando Pirates), Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane (obaja Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela)

    Útočníci: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (obaja Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley FC), Thapelo Maseko (AEL Limassol), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MexikoMexikoMEX
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program MS vo futbale 2026

    11.06. 21:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Južná Kórea - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Južná Kórea - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 20:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Južná Kórea - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Južná Kórea - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 20:00
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