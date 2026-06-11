ONLINE: Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

Mexiko a Južná Afrika dnes hrajú zápas v skupine A na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
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ONLINE PRENOS: Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
11.06.2026 o 21:00
1. kolo
Mexiko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Južná Afrika
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní otváracieho zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou. V skupine figurujú ešte Južná Kórea a Česko. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Nominácia Mexika na MS 2026.
Brankári: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Obrancovia: Jesus Gallardo (Toluca), Johan Vazquez (FC Janov), Israel Reyes (America Mexiko), Cesar Montes (Lokomotiv Moskva), Jorge Sanchez (PAOK Solún), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)
Stredopoliari: Edson Alvarez (Fenerbahce Istanbul), Erik Lira (Cruz Azul), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla), Gilberto Mora (Tijuana), Brian Gutierrez, Luis Romo (obaja Guadalajara), Orbelin Pineda A(EK Atény), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atletico Madrid), Luis Chávez (Dynamo Moskva)
Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Miláno), Raul Jimenez (Fulham), Julián Quiňones (Al Kadsiah), Armando Gonzalez (Guadalajara), Guillermo Martinez (UNAM Mexiko), Cesar Huerta (Anderlecht Brusel).
Nominácia Juhoafrickej republiky na MS 2026.
Brankári: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwelele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Obrancovia: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane (všetci Mamelodi Sundowns), Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi (obaja Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Samukele Kabini (Molde), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Thabang Matuludi (Polokwane City), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Ime Okon (Hannover)
Stredopoliari: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng (všetci Orlando Pirates), Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane (obaja Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela)
Útočníci: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (obaja Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley FC), Thapelo Maseko (AEL Limassol), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
Nominácia Mexika na MS 2026.
Brankári: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Obrancovia: Jesus Gallardo (Toluca), Johan Vazquez (FC Janov), Israel Reyes (America Mexiko), Cesar Montes (Lokomotiv Moskva), Jorge Sanchez (PAOK Solún), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)
Stredopoliari: Edson Alvarez (Fenerbahce Istanbul), Erik Lira (Cruz Azul), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla), Gilberto Mora (Tijuana), Brian Gutierrez, Luis Romo (obaja Guadalajara), Orbelin Pineda A(EK Atény), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atletico Madrid), Luis Chávez (Dynamo Moskva)
Útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Miláno), Raul Jimenez (Fulham), Julián Quiňones (Al Kadsiah), Armando Gonzalez (Guadalajara), Guillermo Martinez (UNAM Mexiko), Cesar Huerta (Anderlecht Brusel).
Nominácia Juhoafrickej republiky na MS 2026.
Brankári: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwelele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Obrancovia: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane (všetci Mamelodi Sundowns), Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi (obaja Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Samukele Kabini (Molde), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Thabang Matuludi (Polokwane City), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Ime Okon (Hannover)
Stredopoliari: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng (všetci Orlando Pirates), Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane (obaja Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela)
Útočníci: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (obaja Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley FC), Thapelo Maseko (AEL Limassol), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body