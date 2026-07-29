Celebrini bude najlepšie platený hráč NHL. So San Jose podpísal rekordnú zmluvu

Macklin Celebrini
Macklin Celebrini (Autor: SITA/AP)
Sportnet|29. júl 2026 o 17:10
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Za päť rokov zarobí cez 94 miliónov dolárov.

Hokejový klub San Jose Sharks sa dohodol na predĺžení zmluvy so svojou hviezdou Macklinom Celebrinim.

Dvadsaťročný kanadský útočník podpísal novú päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 94 miliónov dolárov. S priemerným ročným platom 18,8 milióna dolárov ide o najvyšší platový nárok (cap hit) v histórii NHL.

Nová zmluva začne platiť od sezóny 2027/2028. V nadchádzajúcom ročníku si Celebrini ešte odkrúti posledný rok zo svojho pôvodného trojročného nováčikovského kontraktu.

Prvá trojka draftu z roku 2024 má za sebou výnimočnú druhú sezónu v profilige. V 82 zápasoch základnej časti zaznamenal Celebrini 45 gólov a 115 bodov, čo mu vynieslo štvrté miesto v hlasovaní o Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča súťaže.

Darilo sa mu aj na medzinárodnej scéne – na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine získal v šiestich zápasoch 10 bodov a neskôr viedol Kanadu ako kapitán na majstrovstvách sveta.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ho vyhlásila za Hráča roka a začiatkom tohto mesiaca bol zároveň vybraný na titulnú stranu videohry NHL 27.

„Za iba dve sezóny v NHL a na medzinárodnej scéne sa Macklin vypracoval na jedného z najlepších hráčov na svete,“ vyhlásil generálny manažér Sharks Mike Grier.

„Sme nesmierne šťastní, že sme si ho zaviazali ako ústrednú postavu nášho mladého jadra v San Jose. Chceme sa poďakovať Macklinovi aj jeho zástupcom za rešpektujúci priebeh rokovaní a za flexibilitu pri štruktúrovaní kontraktu, čo nám umožní lepšie rozdeliť financie pri budovaní tímu okolo neho.“

Celebrini vo svojej nováčikovskej sezóne 2024/2025 odohral 70 zápasov so ziskom 25 gólov a 63 bodov, čo mu vtedy prinieslo tretie miesto v hlasovaní o Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika ligy.

NHL

Macklin Celebrini
Macklin Celebrini
Celebrini bude najlepšie platený hráč NHL. So San Jose podpísal rekordnú zmluvu
dnes 17:10
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