Celebrini bude najlepšie platený hráč NHL. So San Jose podpísal rekordnú zmluvu

Hokejový klub San Jose Sharks sa dohodol na predĺžení zmluvy so svojou hviezdou Macklinom Celebrinim.
Dvadsaťročný kanadský útočník podpísal novú päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 94 miliónov dolárov. S priemerným ročným platom 18,8 milióna dolárov ide o najvyšší platový nárok (cap hit) v histórii NHL.
Nová zmluva začne platiť od sezóny 2027/2028. V nadchádzajúcom ročníku si Celebrini ešte odkrúti posledný rok zo svojho pôvodného trojročného nováčikovského kontraktu.
Prvá trojka draftu z roku 2024 má za sebou výnimočnú druhú sezónu v profilige. V 82 zápasoch základnej časti zaznamenal Celebrini 45 gólov a 115 bodov, čo mu vynieslo štvrté miesto v hlasovaní o Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča súťaže.
Darilo sa mu aj na medzinárodnej scéne – na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine získal v šiestich zápasoch 10 bodov a neskôr viedol Kanadu ako kapitán na majstrovstvách sveta.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ho vyhlásila za Hráča roka a začiatkom tohto mesiaca bol zároveň vybraný na titulnú stranu videohry NHL 27.
„Za iba dve sezóny v NHL a na medzinárodnej scéne sa Macklin vypracoval na jedného z najlepších hráčov na svete,“ vyhlásil generálny manažér Sharks Mike Grier.
„Sme nesmierne šťastní, že sme si ho zaviazali ako ústrednú postavu nášho mladého jadra v San Jose. Chceme sa poďakovať Macklinovi aj jeho zástupcom za rešpektujúci priebeh rokovaní a za flexibilitu pri štruktúrovaní kontraktu, čo nám umožní lepšie rozdeliť financie pri budovaní tímu okolo neho.“
Celebrini vo svojej nováčikovskej sezóne 2024/2025 odohral 70 zápasov so ziskom 25 gólov a 63 bodov, čo mu vtedy prinieslo tretie miesto v hlasovaní o Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika ligy.