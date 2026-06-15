    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina H
    Atlanta
    18:00
    Kapverdy
    Kapverdy
    PrehľadPreviewOnline prenos

    ONLINE: Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)

    Španielsko - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.
    Španielsko - Kapverdy: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|15. jún 2026 o 15:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny H na MS vo futbale 2026: Španielsko - Kapverdy.

    Španielsko a Kapverdy dnes hrajú zápas v skupine H na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Kde sledovať MS vo futbale 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE

    Majstrovstvá sveta Skupina H 2025/2026
    15.06.2026 o 18:00
    1. kolo
    Španielsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Kapverdy
    Prenos
    Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny H zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami.

    Španielsko bude patriť k jedným z najväčších favoritov na celkový triumf. Podľa predturnajového superpočítača Opta majú úradujúci európski šampióni dokonca najväčšiu šancu na celkové víťazstvo (16%). Naposledy získala La Roja titul v roku 2010.

    Kapverdy čaká debut na svetovom šampionáte. Zaujímavosťou je, že samotné Kapverdy boli až do roku 1975 kolóniou Portugalska, no po získaní nezávislosti a samotnom vstupe do FIFA sa im konečne podarilo kvalifikovať a to dokonca z prvého miesta skupiny. Ďalšou zaujímavosťou je, že vo FIFA Series zdolali Fínsko a pred niekoľkými týždňami v prípravnom zápasae dokonca aj Srbsko.

    Španielsko je tu jasným favoritom, no Kapverdy ukázali, že proti tímom z Európy vedia hrať. Získajú Španieli očakávané 3 body alebo sa zrodí prekvapenie a zaboduje turnajový nováčik?
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

    Tabuľka skupiny H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KapverdyKapverdyCPV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Česka.
    Futbalisti Česka.
    Historický moment na MS. Zápas Česka bude rozhodovať len druhá žena v histórii
    dnes 15:57
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Česka.
    Futbalisti Česka.
    Historický moment na MS. Zápas Česka bude rozhodovať len druhá žena v histórii
    dnes 15:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»ONLINE: Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)