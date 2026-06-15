ONLINE: Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)

Španielsko a Kapverdy dnes hrajú zápas v skupine H na MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Španielsko - Kapverdy na MS vo futbale 2026 LIVE
Majstrovstvá sveta Skupina H 2025/2026
15.06.2026 o 18:00
1. kolo
Španielsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Kapverdy
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo skupiny H zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Kapverdami.
Španielsko bude patriť k jedným z najväčších favoritov na celkový triumf. Podľa predturnajového superpočítača Opta majú úradujúci európski šampióni dokonca najväčšiu šancu na celkové víťazstvo (16%). Naposledy získala La Roja titul v roku 2010.
Kapverdy čaká debut na svetovom šampionáte. Zaujímavosťou je, že samotné Kapverdy boli až do roku 1975 kolóniou Portugalska, no po získaní nezávislosti a samotnom vstupe do FIFA sa im konečne podarilo kvalifikovať a to dokonca z prvého miesta skupiny. Ďalšou zaujímavosťou je, že vo FIFA Series zdolali Fínsko a pred niekoľkými týždňami v prípravnom zápasae dokonca aj Srbsko.
Španielsko je tu jasným favoritom, no Kapverdy ukázali, že proti tímom z Európy vedia hrať. Získajú Španieli očakávané 3 body alebo sa zrodí prekvapenie a zaboduje turnajový nováčik?
Španielsko bude patriť k jedným z najväčších favoritov na celkový triumf. Podľa predturnajového superpočítača Opta majú úradujúci európski šampióni dokonca najväčšiu šancu na celkové víťazstvo (16%). Naposledy získala La Roja titul v roku 2010.
Kapverdy čaká debut na svetovom šampionáte. Zaujímavosťou je, že samotné Kapverdy boli až do roku 1975 kolóniou Portugalska, no po získaní nezávislosti a samotnom vstupe do FIFA sa im konečne podarilo kvalifikovať a to dokonca z prvého miesta skupiny. Ďalšou zaujímavosťou je, že vo FIFA Series zdolali Fínsko a pred niekoľkými týždňami v prípravnom zápasae dokonca aj Srbsko.
Španielsko je tu jasným favoritom, no Kapverdy ukázali, že proti tímom z Európy vedia hrať. Získajú Španieli očakávané 3 body alebo sa zrodí prekvapenie a zaboduje turnajový nováčik?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka skupiny H
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body