ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi dnes, Liga majstrov LIVE (2. predkolo, odveta)

Futbalisti tímov Iberia 1999 Tbilisi a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov 2026/2027.
Úradujúci slovenský majster má pred odvetou lepšiu východiskovú pozíciu. V úvodnom zápase vybojoval výhru 2:0.
Cieľom Slovana je zabojovať o návrat do prestížnej ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorej sa predstavili v sezóne 2024/2025.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Iberia 1999 Tbilisi dnes (futbal, Liga majstrov, 2. predkolo, odvetný zápas, streda, NAŽIVO)
Liga majstrov 2. predkolo 2026/2027
29.07.2026 o 20:15
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Iberia
Prenos
Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia dnes od 20:15 na Tehelnom poli na odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov proti gruzínskemu tímu Iberia Tbilisi. Lepšiu východiskovú pozíciu majú belasí, ktorí v prvom zápase zvíťazili 2:0 gólmi ešte z prvého polčasu, o ktoré sa postarali Šporar a Yirajang.
Liga sa v Gruzínsku ešte nezačala, avšak Iberia vyradila minulý piatok v šestnásťfinále domáceho pohára Margveti, ktoré zdolala 3:1.
Slovan sa v úvodnom kole Niké ligy predstavil na ihrisku nováčika z Banskej Bystrice, kde zvíťazil jednoznačne 4:0.
Ani v dnešnom dueli belasým nepomôže zranené trio hráčov Barseghjan, Marcelli, Šporar.
Liga sa v Gruzínsku ešte nezačala, avšak Iberia vyradila minulý piatok v šestnásťfinále domáceho pohára Margveti, ktoré zdolala 3:1.
Slovan sa v úvodnom kole Niké ligy predstavil na ihrisku nováčika z Banskej Bystrice, kde zvíťazil jednoznačne 4:0.
Ani v dnešnom dueli belasým nepomôže zranené trio hráčov Barseghjan, Marcelli, Šporar.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.